Ryan Reynolds explique sa « rivalité » contre Hugh Jackman

Ryan Reynolds est largement connu pour son sens de l’humour singulier à l’écran et hors écran, ce qui l’a amené à avoir une sorte de « rivalité amicale » contre l’acteur Hugh Jackman pendant des années, commençant leur guerre de farces sans fin lorsque les deux acteurs se rencontrent. rencontré sur le tournage de « X-men Origins: Wolverine ».

Depuis, les deux acteurs ont tenu des messages « conflictuels » entre eux, notamment après l’émergence des réseaux sociaux. Le plus récent était un commentaire de Jackman concernant la vidéo que Reynolds a réalisée dans le rôle de Deadpool réagissant à la bande-annonce de son film « Free Guy » avec Taika Waititi jouant le Korg du MCU.

Hugh Jackman comentó en la publicación de Instagram de Reynolds que se sintió impresionado de no haber contado con ninguna mención sobre él en todo el video, algo que Deadpool suele hacer constantemente en sus películas a través de diversos chistes dirigidos a Wolverine en la saga fílmica de X Men.

Dans une conversation avec Will Arnett, Jason Bateman et Sean Hayes pour le podcast « SmarLess », Bateman n’a pas pu s’empêcher de demander à Reynolds comment cette curieuse dynamique a commencé entre les deux acteurs. Reynolds révèle que tout se résume à la gentillesse de son collègue, qui est si immense que cela « le rend fou ».

Fait ressembler la gentillesse à un meurtre. Je veux dire, c’est le gars le plus gentil que tu vas jamais rencontrer. Et ça me rend fou parfois. C’est une affaire sérieuse.

Reynolds dit que les gens détestent souvent et s’en prennent à des choses qu’ils ne comprennent pas. « J’ai donc tendance à détester et à m’en prendre à Hugh, et il rend la pareille, bien sûr, et il n’est rien si ce n’est un bon joueur. Et c’est en gros tout. Mais en réalité, il façonne ma vie. C’est l’un des meilleurs gars que je connaisse »

Après la confirmation d’un troisième volet de Deadpool entièrement intégré au MCU, Ryan Reynolds avait plaisanté sur le fait qu’avant l’achat de Fox par Disney, le film allait parler d’un road trip entre son personnage et Wolverine, joué à nouveau par Hugh Jackman.