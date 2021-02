Ryan Coogler conclut un contrat de 5 ans avec Disney; Série Wakanda en préparation pour Disney +

Il semble que la relation de Ryan Coogler avec Disney va continuer pendant longtemps; ce n’est pas tout, une série Disney + se déroulant à Wakanda est en préparation!

Ce fut une journée de grande nouvelle si vous êtes fan de Ryan Coogler et / ou du monde de Wakanda (ou des deux). Disney a annoncé aujourd’hui avoir prolongé sa relation avec le réalisateur en signant un contrat de télévision exclusif de cinq ans avec Coogler’s Proximity Media.

En conséquence, tout en travaillant également sur le prochain Panthère noire II, Ryan Coogler créera également de nouvelles émissions de télévision pour Disney. Le premier d’entre eux sera une série se déroulant dans le royaume de Wakanda, une perspective qui devrait exciter tout le monde car il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur la maison de Black Panther.

Ryan Coogler avait ceci à dire à propos de l’annonce:

«C’est un honneur de travailler en partenariat avec The Walt Disney Company. Travailler avec eux sur Black Panther était un rêve devenu réalité. En tant que fervents consommateurs de télévision, nous ne pourrions être plus heureux de lancer notre entreprise de télévision avec Bob Iger, Dana Walden et tous les studios incroyables sous l’égide de Disney. Nous sommes impatients d’apprendre, de grandir et de nouer des relations avec des publics du monde entier via les plateformes Disney. Nous sommes particulièrement ravis de faire notre premier saut avec Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires à Marvel Studios où nous travaillerons en étroite collaboration avec eux sur certains spectacles MCU pour Disney +. Nous sommes déjà dans le mix sur certains projets que nous avons hâte de partager ».

Il n’y a pas d’autres détails sur la nouvelle série Wakanda de Coogler pour le moment, à part le fait qu’elle se déroulera dans le royaume africain reclus. Une chose est sûre, ce sera certainement une histoire intéressante, qui, espérons-le, éclairera davantage Wakanda et son histoire.

Voici un long et fructueux partenariat entre Ryan Coogler et Disney!