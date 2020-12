Rustler – Un jeu inspiré de Grand Theft Auto 2 sera lancé sur Steam l’année prochaine

Opérateurs et développeur de jeux pour les éditeurs Jeux de Jutsu se prépare à la sortie de Ruster, un Grand Theft Auto 2-un jeu de monde ouvert inspiré. Le titre est défini pendant la période médiévale et est en développement depuis fin 2018-début 2019.

Voleur de bétail est un jeu d’action à vue descendante dans un cadre historiquement inexact. Les joueurs prennent le contrôle du protagoniste Guy, un paysan pauvre qui cherche à devenir riche de toutes les manières possibles. Guy peut participer à «l’injustice féodale», à la chasse aux sorcières et à de grands tournois pour des prix. Le jeu contiendra au moins 40 quêtes, cinq mini-jeux et deux régions à explorer.

Le jeu contient une grande variété de missions et de quêtes, mais il n’est pas nécessaire de suivre la campagne principale. Les joueurs sont libres de causer des problèmes dans les villes ou de déranger les chevaliers inconscients. Dans l’ensemble, le jeu contiendra plusieurs références à la culture pop, y compris des moments de Monty Python.

Le principal moyen de transport de Ruster est le cheval, mais Guy peut également choisir de voyager à pied. Semblable à la GTA série, les chevaux peuvent être volés, mais ils peuvent être emmenés ou volés à nouveau.

Guy devra apprendre à se battre rapidement pour survivre. Il peut choisir parmi diverses armes comme des épées, des lances, des arbalètes ou d’autres tactiques peu recommandables. Guy peut aussi utiliser une «grenade à main sacrée» ou, au pire, son cheval comme bélier. Après avoir gagné le respect des autres, Guy peut se faire des alliés ou même les doubler pour aller de l’avant.

Malheureusement, à l’époque médiévale, il n’y avait pas de radios, mais il y avait des bardes. Guy peut engager un barde comme radio personnelle pour le suivre dans les villes ou au combat. Les chansons du barde changeront en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Malheureusement, les ennemis peuvent ne pas aimer les chansons que le barde chante, c’est donc à Guy de protéger son musicien ou de le laisser partir.

Ceux qui veulent essayer le jeu avant son lancement ont de la chance. Le développeur a fourni un prologue gratuit pour le jeu sur Steam. Le jeu n’est pas seulement une introduction au jeu, mais un jeu court et autonome. Les joueurs découvriront le protagoniste et son mode de vie à l’époque médiévale.

Le prologue contient du contenu tel qu’une intro dans l’histoire humoristique, des combats difficiles, ainsi que des fonctionnalités inexactes comme des références à la culture pop et des chevaux rapides, qui peuvent être «remorqués» s’ils sont garés dans une «zone sans chevaux».

Voleur de bétail a vu le jour grâce à une campagne Kickstarter réussie. Trois des objectifs ambitieux ont été atteints, y compris plus de compétences et d’avantages pour Guy, plus un univers élargi avec dix quêtes secondaires supplémentaires, plus trois mini-jeux: récolte, transport et courses.

Voleur de bétail devrait être lancé au premier trimestre 2021 pour PC via Steam.