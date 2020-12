Russell Westbrook révèle qu’il change son numéro de maillot avec des sorciers

Russell Westbrook révèle qu’il changera son numéro avec les Wizards.

Russell Westbrook changera de numéro pour la première fois de sa carrière après avoir été envoyé aux Wizards de Washinton. Il jouera désormais avec le numéro quatre sur son maillot. Icône Sportswire / Westbrook dit également que malgré une nouvelle ville et un nouveau numéro de maillot, il ne changera pas son style de jeu sur le terrain: « Quand je suis sur le terrain, je n’ai pas d’amis, je n’essaye pas d’être amical, je J’essaye de casser le cul de quelqu’un. Je n’ai pas le temps d’essayer de serrer la main et de faire tout ça. Je n’ai pas le temps pour ça, et je ne changerai jamais ça », a-t-il déclaré samedi selon ESPN. Westbrook a été échangé contre John Wall plus tôt cette semaine. « Par où voulez-vous que je commence? » Westbrook a dit lorsqu’on lui a demandé ce qui était le plus mal compris à son sujet. « Eh bien écoutez, je pense que le sous-jacent à ce sujet est 90%, 100% n’est même pas vrai. « Parce que souvent, les choses qui sont inventées, les gens ne me connaissent pas vraiment pour pouvoir dire quoi que ce soit sur moi, ce que je suis ou ce en quoi je crois. … Le plus important pour moi est juste un peu aller et être moi-même, ce qui est facile car étant moi-même, je peux être authentique, loyal et compréhensif. De toute évidence, je ne suis pas le gars le plus facile à comprendre, peu importe, regarder jouer, quoi que les gens pensent. Bien que le numéro zéro ne soit pas retiré par les Wizards, il a été porté par l’un des joueurs les plus populaires de la franchise, Gilbert Arenas. [Via]