Rush Limbaugh, personnalité de la radio conservatrice, est décédée à 70 ans

Rush Limbaugh, le commentateur conservateur dont la rhétorique enflammée a forgé un nouveau paysage pour la radio-débat et a enflammé la division partisane qui est venue caractériser le discours politique aux États-Unis, est décédé, selon une annonce dans son émission de radio mercredi.

Il avait 70 ans.

« Il n’a pas été le premier à faire ce genre de commentaire idéologique de droite à la radio, mais une partie de l’appel fait également partie de ce qui lui causait des ennuis. Il allait simplement dire des choses, peu importe comment Cela pourrait être scandaleux », a déclaré Robert Thompson, directeur du Centre Bleier pour la télévision et la culture populaire de l’Université de Syracuse.

Thompson l’a comparé à la montée en puissance de l’ancien président Donald Trump, en disant: « il se débarrasserait des manières habituelles – et il dirait simplement ce qu’il voulait ».

Décrié par ses détracteurs comme un fanatique et vénéré par les auditeurs conservateurs, l’homme qui a dit un jour: «Si une race de gens ne doit pas être coupable de l’esclavage, ce sont les Caucasiens», est également récipiendaire de la Médaille présidentielle de la liberté. Cela consacre à jamais l’hôte du «Rush Limbaugh Show» aux côtés d’anciens lauréats, notamment Rosa Parks, Mère Teresa et Neil Armstrong.

Mais en présentant la plus haute distinction civile du pays lors de son discours sur l’état de l’Union en février 2020, Trump a indiqué que le moment de l’attribution du prix était au moins en partie motivé par l’annonce au début du mois que Limbaugh luttait contre un cancer du poumon avancé.

Pour les dizaines de millions d’auditeurs qui ont suivi l’émission de Limbaugh, cependant, c’est une médaille gagnée pour avoir livré une idéologie de droite une voix absente ailleurs dans la culture pop.

« Vous remarquerez que personne ne me prend sur mes idées », a déclaré Limbaugh AUJOURD’HUI en 2010. « Personne ne discute, ils disent toujours, ‘Dieu, vous entendez ce qu’il a dit? Il est ceci, il est cela, il est scandaleux, il est stupéfiant.

« Ce sont des tentatives pour me discréditer parmi des gens qui ne m’écoutent pas. Mais les médias ne m’ont pas fait et ils ne peuvent pas me briser. »

Né le 12 janvier 1951 à Cape Girardeau, Missouri, Rush Limbaugh III est devenu le mouton noir d’une famille déjà très respectée dans les milieux conservateurs. Son grand-père paternel, Rush Hudson Limbaugh, a été ambassadeur des États-Unis en Inde pendant l’administration Eisenhower; son oncle Stephen, un juge fédéral nommé par le président Ronald Reagan; son père, Rush II, un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale est devenu avocat. Mais enfant, Limbaugh a déclaré qu’il montrait peu de penchant pour la scolarité et peu d’ambition – du moins jusqu’à ce qu’il obtienne son premier emploi à la radio alors qu’il était encore au lycée, en deejaying sous un pseudonyme dans une station locale appartenant à son père.

Après avoir passé un an à la Southeast Missouri State University, Limbaugh a entamé sa carrière à la radio à plein temps en 1971.

Sa grande rupture viendrait en 1984, lorsque Limbaugh a décroché un emploi en tant qu’animateur à l’antenne au KFBK de Sacramento, reprenant le créneau libéré par le jock de choc Morton Downey Jr. Limbaugh est devenu un succès local.

Il faudrait l’abrogation de la doctrine de l’équité en 1987 pour en faire une doctrine nationale.

La Commission fédérale des communications, suivant les priorités de l’administration Reagan consistant à réduire le gouvernement et à promouvoir la liberté d’expression, a mis fin à l’exigence de longue date imposée aux stations de télévision et de radio de consacrer un temps égal de chaque côté d’une question politique. Impressionné par ses cotes d’écoute, ABC Radio Network a embauché Limbaugh et l’a amené à New York pour lancer une émission diffusée à l’échelle nationale.

«The Rush Limbaugh Show» a fait ses débuts le 1er août 1988.

« La formule magique qui a fait de Rush Limbaugh la sensation qu’il est devenue, avec l’influence qu’il a eue sur l’industrie de la radiodiffusion, est qu’il était un conservateur venu sur le cadran à la fin des années quatre-vingt qui divertissait », a déclaré Michael Harrison, éditeur de Talkers Magazine, un métier de l’industrie.

« Ce n’était pas William F. Buckley ou un certain nombre de conservateurs qui avaient été des experts des médias notables, qui étaient très secs et très sérieux et très bancaux. En fait, quand Limbaugh a commencé, il était drôle. À bien des égards. il était pour le mouvement conservateur ce que Jon Stewart serait pour le mouvement libéral. «

Cette approche folklorique a ouvert un public beaucoup plus large à ses opinions. L’émission a rassasié l’appétit d’un public à prédominance masculine blanche qui ne se souciait pas d’être parlé par les intellectuels. Et le succès qui en a résulté a engendré une foule d’imitateurs et un passage de la programmation locale à des émissions-débats diffusées à l’échelle nationale à travers la radio à un moment où l’industrie était en difficulté.

« Il ne fait aucun doute qu’il a sauvé le cadran AM, qui ne pouvait pas rivaliser avec la musique sur FM », a déclaré Harrison.

