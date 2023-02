Rupert Grint révèle qu’il répond toujours au nom de « Ron »

Bien qu’il soit principalement connu pour avoir joué Ron Weasley dans le Harry Potter la franchise, Rupert Grint s’est diversifié dans de nombreux genres différents de films et de télévision depuis. La série comédie dramatique Arracher, le thriller psychologique Serviteur, et le film de guerre Dans le blanc ne sont que quelques-uns des projets dans lesquels il travaille depuis le dernier Harry Potter film sorti en 2011. Grint a récemment parlé avec le magazine Bustle et a révélé que s’il revient sur son passage d’une décennie dans le Harry Potter franchise affectueusement, il n’est pas forcément triste que ce soit fini :





« Potter était tellement plein de… [filming] toute l’année, puis nous ferions la promotion le reste du temps. C’était assez étouffant… [I] voulait une pause pour réfléchir à tout. … C’était une expérience hors du corps pendant un certain temps, mais je pense que nous avons terminé au bon moment. Si nous avions continué, cela aurait pu se détériorer.

Il dit aussi qu’il a tellement « fusionné » avec son personnage, Ron Weasley, qu’il considère Ron comme son deuxième prénom :

« Dans les films, nous avons fusionné en un seul. À la fin, je jouais moi-même. Les lignes étaient floues… Je réponds, si quelqu’un m’appelle Ron. C’est mon deuxième nom. »

Se souvenir de l’année dernière 20e anniversaire de Harry Potter : retour à Poudlard, Grint dit « c’était une bonne occasion de réfléchir à tout et de dire à quel point c’était fou. C’est toujours agréable de regarder en arrière. » Récemment, il a déclaré qu’il serait prêt à revenir dans la franchise, mais seulement si les autres membres de la distribution revenaient également, et seulement si le « timing » était parfait.





M. Night Shyamalan adore travailler avec Rupert Grint

Universel

Rupert Grint a collaboré avec le célèbre réalisateur M. Night Shyamalan sur la série Apple TV Serviteur, dans lequel il joue un frère alcoolique de sa sœur tourmentée, qui pleure la mort de son enfant en prenant soin d’une poupée étrangement réaliste. Shyamalan fait l’éloge de Grint et dit qu’il est impossible de trouver quelqu’un qui ne l’aime pas :

« C’est une personne tellement abandonnée à son personnage sans aucun mécanisme de protection. Il a un lien avec ses émotions d’une manière qui est tout simplement pure. Il est gentil avec tout le monde. Il est toujours à l’heure. Il est super professionnel. Cela lui vient sans effort. C’est juste un être humain inhabituel à tous points de vue. Il est vraiment devenu un acteur merveilleux. Je vous défie de trouver quelqu’un qui n’ait rien de bon à dire sur lui.

Rupert Grint est devenu père en novembre 2020 et partage son temps entre jouer et être papa. Il appelle l’expérience relaxante et dit que sa fille lui a donné plus d’appréciation pour les choses rarement appréciées de la vie :

« C’est constamment dans votre esprit que tout peut la tuer… [But] elle m’a détendu. J’étais un vrai insomniaque. J’aime être papa, faire des trucs de papa… Elle est obsédée par la lune. J’aime la lune, mais je n’y ai jamais prêté beaucoup d’attention. C’est une chose incroyable. Elle m’a appris à tout apprécier à nouveau… Je suis content d’où j’ai fini.

Le prochain projet de Rupert Grint est Frappez à la cabane, un thriller avec un dilemme moral déchirant. Il est écrit et réalisé par M. Night Shyamalan et met également en vedette Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird et Abby Quinn.