RuPaul’s Drag Race UK saison 3: date de sortie, casting et juges invités

Cela fait à peine six mois que nous avons dû dire au revoir à Course de dragsters de RuPaul Royaume-Uni saison 2 et nous bâillonnons déjà pour un autre tour. Heureusement, il ne semble pas que nous devrons attendre trop longtemps pour le prochain groupe de reines britanniques pour frapper nos écrans.

Drag Race UK la saison 2 a été un triomphe à bien des égards, et parallèlement à la première saison, elle s’est bel et bien établie comme l’une des compétitions les plus fortes et les plus divertissantes du monde. Course de dragsters univers. La saison 3 devrait revenir à BBC Three à un moment donné en 2021 et, bien que les détails soient rares, du thé commence à couler.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent Course de dragsters de RuPaul saison 3, de la date de sortie à la distribution et aux juges invités. Dans les mots immortels de Tayce, « des œufs de réveil et des putains de pâtisseries, allons-y! »

RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni date de sortie de la saison 3: quand commence-t-elle?

Il n’y a actuellement aucune date de sortie confirmée pour Drag Race UK saison 3 pour l’instant, mais les dates de tournage supposées pourraient indiquer quand nous pouvons nous attendre à le revoir sur nos écrans.

Le tournage de la troisième saison serait déjà terminé, la compétition se déroulant de mi-février à mi-mars 2021. Cela signifie que nous pourrions probablement voir Drag Race UK la saison 3 a frappé nos écrans avant la fin de 2021.

Pour qui sont les juges invités Drag Race UK saison 3?

Comme toujours, RuPaul, Michelle Visage, Graham Norton et Alan Carr seront de retour au jury pour la saison 3.

Jusqu’à présent, aucun juge invité n’a été confirmé, mais de nombreuses rumeurs et rapports circulent sur Internet.

La rumeur dit que Leigh-Anne Pinnock de Little Mix serait un juge invité de la saison 3, après le tour de sa camarade de groupe Jade Thirlwall au siège du juge invité dans la saison 1.

Les derniers rapports suggèrent également que le légendaire Sir Elton John apparaîtra sur la nouvelle saison, via un lien vidéo en raison des précautions COVID-19. Un initié aurait déclaré au Daily Star: « Elton est un grand fan de RuPaul et de la série, il était donc impatient de faire partie de la nouvelle saison. »

Avec des célébrités telles qu’Elizabeth Hurley, Lorraine Kelly, Dawn French, Geri Halliwell, Maya Jama, Maisie Williams et Andrew Garfield, toutes apparues auparavant en tant que juges invités, attendez-vous à ce que le groupe de juges et de stars invitées de la saison 3 soit encore plus excitant!

Qui sont les reines de la saison 3 de Drag Race UK?

Eh bien, aucun nom n’a encore été confirmé mais nous connaissons peut-être déjà au moins un membre de la distribution pour la troisième saison de la série: Veronica Green.

Après avoir malheureusement abandonné la saison 2 en raison de la contraction du COVID-19, Veronica s’est vu offrir une chance de revenir et de concourir la saison prochaine. S’adressant à 45secondes.fr après son élimination en février 2021, Veronica a révélé qu’elle n’avait pas encore décidé si elle accepterait l’offre, en disant: « Mon voyage de Drag Race n’est pas terminé mais je n’ai pas encore pris officiellement ma décision. »

Les fans ont également spéculé sur les reines de la saison à venir en raison de leur manque d’activité sur les réseaux sociaux au cours de la période au cours de laquelle la série aurait été filmée. Certaines des reines rumeurs comprennent: Anubis Finch, Charity Case, Ella Vaday et Choriza May.

Mais tout cela ne sera confirmé que lorsque le gros ruveal arrivera plus près du moment.

