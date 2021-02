Ultimate Queen of the Universe devrait être diffusé sur Paramount + plus tard cette année et cela ressemble à un All Stars international.

Coureurs, démarrez vos moteurs … et que la meilleure drag queen gagne! Course de dragsters de RuPaul obtient son tout premier concours mondial.

Au cours des 12 dernières années, Course de dragsters de RuPaul est devenu un phénomène international. De l’émission originale à Toutes les étoiles, la série télé-réalité à succès ne manque jamais de nous divertir. Sans oublier, il existe désormais d’incroyables éditions locales de Course de dragsters au Royaume-Uni, au Canada, en Thaïlande et aux Pays-Bas, avec de nouvelles versions en Australie et en Espagne à un moment donné cette année.

À présent, Course de dragsters de RuPaul déploie ses ailes encore plus loin avec une nouvelle spin-off mondiale nommée Reine de l’univers.

LIRE LA SUITE: RuPaul déchirant dans la robe H&M de Joe Black est devenu un mème sauvage



RuPaul’s Drag Race lance une nouvelle compétition mondiale de chant Ultimate Queen of the Universe. Image: VH1, BBC

Reine de l’univers sera diffusé sur le service de streaming Paramount + de Paramount plus tard cette année. Selon Entertainment Weekly, il s’agit d’un « tout nouveau concours de chant, qui opposera des stars du monde entier dans un tournoi de chant de style Eurovision qui promet des talons hauts, des octaves hautes et une haute compétition qui fera exploser votre perruque. désactivé. »

Il n’est actuellement pas clair si le Reine de l’univers la compétition mettra en vedette de nouvelles reines ou des Course de dragsters légendes mais, si c’est ce dernier, cela ressemble essentiellement à un international Toutes les étoiles avec le chant. Paramount + a également annoncé que Course de dragsters de RuPaul All Stars la saison 6 sera diffusée exclusivement sur la plateforme à sa sortie ce printemps.

via GIPHY

Paramount + sera lancé aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine le 4 mars. Il devrait également sortir en Australie à un moment donné cette année.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂