Rumeur: Sony prévoit une option PS Plus plus chère qui pourrait inclure Crunchyroll

Cela fait un moment que nous disons que Sony doit réfléchir à la refonte de son service d’abonnement PlayStation Plus. Actuellement, les abonnés reçoivent chaque mois une poignée de jeux PS5 et PS4 «gratuits», complétés par des remises exclusives sur le PlayStation Store et, parfois, par d’autres avantages Sony. Jouer à (la plupart) des jeux PlayStation multijoueurs en ligne nécessite également un abonnement PS Plus.

Ce n’est pas une mauvaise affaire pour ce qui est à peu près le prix d’une sortie de jeu vidéo au détail par an, mais face à la popularité croissante des services d’abonnement comme Xbox Game Pass, sa valeur perçue est souvent remise en question.

Une offre PS Plus améliorée pourrait cependant être en route. Selon la source fiable qu’est Eurogamer, Sony envisage peut-être de proposer une « offre PlayStation Plus premium plus chère », qui pouvait inclure une sorte d’accès à Crunchyroll – la populaire plate-forme de diffusion et de publication d’anime que Sony vient d’acquérir pour environ 1 milliard de dollars.

Une option PS Plus plus chère est une proposition intéressante, et c’est quelque chose qui est discuté sur ce site même depuis des années. En supposant que cela puisse réellement arriver, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce que Sony serait prêt à intégrer dans un sous-marin.

Que pensez-vous de cela? Seriez-vous tenté par une option PS Plus plus chère ? Pesez vos abonnements dans la section commentaires ci-dessous.