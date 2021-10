Rumeur: Mafia: Definitive Edition, Celeste arrive sur PS Now

Vous avez déjà vu le Rumeur PS Plus de novembre 2021, mais la même source française a également teasé ce que l’on peut attendre de PS maintenant le mois prochain aussi. Bien que cela ne soit évidemment pas étanche et doive être abordé avec un certain degré de scepticisme, il est clair que la connaissance de cette affiche des abonnements de Sony est incomparable.

Selon un article sur Deal Labs, les membres de PS Now peuvent s’attendre à Mafia: Definitive Edition et Celeste à partir de la semaine prochaine – deux jeux acclamés par la critique. Le géant japonais a tendance à révéler les mises à jour de PS Now le premier lundi du mois, soit le 1er novembre cette fois-ci. Il y aura plus que les deux jeux, car nous savons déjà que Final Fantasy IX fera également partie de la mise à jour.

Il s’agit d’une sélection solide d’où nous sommes assis, en supposant que le pronostiqueur français est exact. PS Now s’est progressivement amélioré toute l’année, et si vous êtes tenté de l’essayer, vous pouvez dès maintenant souscrire un abonnement de 12 mois pour seulement 24,99 € dans certains territoires européens. Vous pouvez également trouver une liste de Tous les jeux PS Now via le lien.