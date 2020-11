Rumeur: l’iPad Pro 2021 pourrait prendre en charge la 5G avec mmWave

Selon un nouveau rapport, les prochains modèles d’iPad Pro d’Apple pourraient également utiliser le réseau 5G. Ils ne doivent pas être limités aux fréquences inférieures à 6 GHz, mais maîtriser également les fréquences mmWave les plus rapides.

Le magazine taïwanais DigiTimes (via Macrumors) rapporte, citant des sources liées à l’industrie: « L’indépendance économique dans la conception et le développement des modules AiP (Antenna in Package, c’est-à-dire les antennes 5G) signifie que la prochaine génération d’iPad haut de gamme d’Apple -Les produits sortis en 2021 pourraient également intégrer la technologie mmWave. » Les sources ne parlent pas explicitement des modèles iPad Pro, mais il est probable que les «produits iPad haut de gamme» signifient précisément ces derniers.

Apple a fait d’énormes progrès dans le développement de ses propres antennes 5G

Les modèles iPhone 12 sont les tout premiers appareils Apple à pouvoir utiliser le réseau 5G. Cependant, jusqu’à présent, seuls les appareils américains prennent en charge la fréquence rapide mmWave. Tous les modèles d’iPhone 12 en dehors des États-Unis ne peuvent utiliser que la fréquence inférieure à 6 GHz, plus lente, mais plus étendue. Pour le moment, Apple dépend toujours d’antennes 5G tierces, mais selon les sources de DigiTimes, Apple a fait d’énormes progrès dans le développement de modules AiP. L’entreprise pourrait être à quelques pas d’équiper ses appareils d’antennes 5G internes.

L’iPad Pro 2021 pourrait être livré avec des mini écrans LED et OLED

De nombreuses rumeurs circulent actuellement sur le réseau sur les types d’affichage du prochain iPad Pro. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo est convaincu que les premiers modèles d’iPad Pro avec mini-écrans LED apparaîtront au premier semestre 2021. Apparemment, Apple prévoit même une autre variante d’affichage pour l’année prochaine. Un site Web coréen a récemment signalé qu’un modèle d’iPad Pro avec un écran OLED pourrait également être mis en vente en 2021.