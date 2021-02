Rumeur: les costumes Fortnite arrivent pour les gars d’automne

Fall Guys s’est associé à d’autres jeux établis depuis son arrivée en août dernier. Au départ, cela impliquait d’autres titres de l’éditeur Devolver Digital, tels que Hotline Miami et The Messenger, mais les choses ont rapidement évolué au-delà de cela. Nous avons pu habiller nos jelly beans avec des tenues inspirées de Untitled Goose Game, Portal, Sonic the Hedgehog et bien plus encore. Cependant, il semble que la plus grande collaboration du jeu soit encore à venir.

Selon Max, une personne vouée à divulguer tout ce qui a trait à Fortnite, le tireur toujours populaire d’Epic croisera la route de Fall Guys.

Cette collaboration pourrait commencer vers Pâques, étant donné que Bunny Brawler est l’un des produits cosmétiques à ajouter!– Max // Fuites Fortnite (@FNLeaksAndInfo) 5 février 2021

Comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessus, Max a découvert plusieurs noms liés à Fortnite en explorant les fichiers de données de Fall Guys. Si cela s’avère être la vraie affaire, nous pourrions obtenir un certain nombre de costumes de personnages Fortnite dans le jeu de plateforme madcap battle royale, y compris le Llama, le chef d’équipe Cuddle et Bunny Brawler. L’inclusion de ce dernier conduit Max à penser que tout cela pourrait conduire à un événement de Pâques.

Tout cela nous semble assez légitime, mais nous devrons attendre de voir, bien sûr. La question de savoir s’il y aura du contenu Fall Guys sur Fortnite est un autre mystère. Êtes-vous prêt pour un croisement entre ces deux jeux de bataille royale? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous.