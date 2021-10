Rumeur : Konami Planning Metal Gear Solid, Silent Hill, Castlevania Revivals

Konami aurait l’intention de relancer ses franchises Metal Gear Solid, Silent Hill et Castlevania alors qu’il prépare un retour à l’espace de jeu premium après une restructuration interne au début de cette année. C’est selon des sources parlant à VGC, qui affirment que la société souhaite se concentrer sur ses plus grandes marques après avoir exploré l’activité Pachinko au cours de la dernière décennie. Les plans pour les reprises de la série devraient être officiellement annoncés l’année prochaine lors de divers événements de l’industrie, le premier à sortir étant un nouveau jeu Castlevania.

Des sources disent à VGC que ce nouveau titre sera une « réimagination » de la franchise et qu’il est en cours de développement chez Konami Japon, avec le soutien d’équipes externes locales.

Onto Metal Gear Solid et le site Web en question rapportent qu’un remake complet de Metal Gear Solid 3: Snake Eater est actuellement en préparation, développé par Virtuous. Avant le lancement du remake, des remasters des titres originaux seront également publiés. Le rapport ne révèle pas exactement quelles entrées reçoivent des remasters, mais nous devons supposer que Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots seront inclus. Le studio récemment acquis de Sony, Bluepoint Games, n’est apparemment impliqué dans aucun de ces projets.

Enfin, VGC réitère ses affirmations antérieures selon lesquelles « plusieurs jeux Silent Hill sont actuellement en développement dans divers studios de développement externes ». L’un de ces projets aurait été confié à un grand développeur japonais.

Ainsi, le rapport affirme que nous avons ce qui suit à espérer au cours des années à venir :

Metal Gear Solid 3 : remake de Snake Eater

Remasters des jeux Metal Gear Solid originaux

Un nouveau jeu Castlevania qui « réinvente » la série

Plusieurs nouveaux jeux Silent Hill

