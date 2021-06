Rumeur: Call of Duty: Vanguard Reveal prévu pour Warzone, pas E3

Il était en quelque sorte évident que cela allait se produire, mais Video Games Chronicle rapporte qu’Activision n’annoncera pas officiellement la prochaine entrée dans la franchise Call of Duty à l’E3 2021, choisissant plutôt de révéler le jeu dans Call of Duty: Warzone. Ce qui s’appelle maintenant Call of Duty: Vanguard sortira sur PlayStation 5 et PS4 avec une campagne, un mode multijoueur et un mode Zombies, rapporte le site en question. Il se déroulera à travers l’Europe et le Pacifique, avec un récit axé sur « la naissance des forces spéciales alliées modernes ».

Il s’agit d’une approche très similaire à celle que Treyarch a adoptée l’année dernière, révélant Call of Duty: Black Ops Cold War avec un événement spécial se déroulant sur la carte originale de Verdansk dans Warzone. Call of Duty: Vanguard, dirigé par Sledgehammer Games, profiterait du titre Battle Royale dès son lancement en novembre. VGC comprend qu’il y aura une toute nouvelle carte qui est beaucoup plus grande que la carte actuelle de Verdansk et qui se déroulera sur le théâtre de guerre du Pacifique. Il sera disponible dès la sortie du nouveau titre. Le rapport affirme également que « pratiquement tous les studios internes d’Activision travaillent désormais sur Call of Duty ».

