Ruby Rose révèle la vérité derrière sa sortie de Batwoman

Ruby Rose a surpris les fans en abandonnant le rôle principal dans la CW Batwoman avant sa deuxième saison. On pensait que cela était dû à des blessures subies pendant le tournage ou peut-être aux longues heures. Plus d’un an plus tard, elle fait le point sur son histoire et révèle la vraie raison de sa sortie : elle était allergique au costume.

« J’ai découvert que j’étais allergique au latex… malheureusement, mon masque est en latex », Ruby Rose expliqué. « Je devenais de pire en pire, parce qu’au fur et à mesure que vous avez plus de contact avec lui, je suppose que vous obtenez plus de réactions. J’ai enlevé le (masque) à la fin, et mon visage n’était plus que de l’urticaire. Ma gorge était toute en désordre. » L’actrice australienne a ajouté : « C’était comme si c’était un film d’horreur. »

Elle a également partagé une vidéo de son opération sur Instagram, alimentant la spéculation selon laquelle elle était due à des blessures subies lors du tournage de ses cascades, sous-titrée: « À tous ceux qui posent des questions sur ma nouvelle cicatrice de distributeur Pez sur mon cou … Il y a quelques mois, j’ai on m’a dit que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence ou que je risquais de devenir paralysé… J’avais eu une hernie discale en faisant des cascades, et ils étaient sur le point de sectionner ma moelle épinière. J’avais des douleurs chroniques et pourtant je ne sentais pas mes bras… Merci Dr Bray pour tout ce que vous avez fait et pour m’avoir permis de continuer à travailler et à faire ce que j’aime. Je vous suis éternellement redevable. Et à tous ceux qui me demandent pourquoi je les ai laissés filmer.. N’avez-vous pas regardé cet épisode d’anatomie de Grays où ils laissé une serviette sur un patient ?? Je voulais aussi voir ce qui se passe quand on coule. »

Elle a ensuite regretté de ne pas avoir pris plus de temps pour récupérer après sa blessure. « Je me suis fait opérer, puis 10 jours plus tard, je suis allée travailler, ce qui n’était peut-être pas la meilleure idée », avait-elle déclaré à l’époque. « La plupart des gens prennent environ un mois ou trois de congé avant de retourner au travail, donc cela a définitivement été rendu plus difficile par cela. Mais en ce qui concerne le rôle principal d’une émission ou d’un film, peu importe s’il s’agit d’action ou d’émotion. de quelque manière que ce soit, c’est taxant. »

Elle a ensuite précisé sur Twitter que ce n’était pas les cascades sur Batwoman qui l’a amenée en chirurgie. « Alors… Depuis quelques années (une décennie), j’ai un problème de colonne vertébrale », a-t-elle écrit. « Je me remets maintenant d’une opération du dos, mais je dois rester actif, donc avant d’être vu avec ma canne et mon fauteuil roulant en public, je préfère dire que je vais bien et que je vais bien . »

On peut la voir dans son nouveau film, Vaincre sur Amazon Prime, où elle joue une mère essayant de mettre son sombre passé de passeur de drogue russe derrière elle, mais le flic à la retraite Damon (Morgan Freeman) l’oblige à faire ce qu’il veut en tenant sa fille en otage. Javicia Leslie a assumé le rôle de Ryan Wilder/Batwoman dans la deuxième saison, devenant la première femme noire à jouer le combattant du crime. La saison 3 débute le mercredi 13 octobre 2021. La citation de Ruby Rose sur les raisons de son départ a été rapportée pour la première fois sur kiis1065.com.au.

Sujets : Batwoman, Arrowverse