Ruby Gillman, Teenage Kraken Trailer taquine une aventure sous-marine passionnante de Dreamworks

Du studio qui nous a apporté les goûts de ces sorties animées bien-aimées comme Shrek et Comment entraîner son dragon vient Ruby Gillman, Teenage Kraken, l’histoire d’une adolescente essayant juste de s’intégrer. Oh, et elle est la descendante d’une reine guerrière Kraken. Publié avec l’aimable autorisation de Animation de rêve, est sur le point d’atterrir dans les salles le mois prochain et promet d’être une autre aventure délicieuse du studio. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Ruby Gillman, Teenage Kraken dessous.





À venir cet été, DreamWorks Animation plonge dans les eaux tumultueuses du lycée avec une comédie d’action hilarante et sincère sur une adolescente timide qui découvre qu’elle fait partie d’une lignée royale légendaire de krakens des mers mythiques et que son destin, dans les profondeurs des océans , est plus grand qu’elle ne l’avait jamais rêvé. Ruby Gillman, 16 ans, douce et maladroite, cherche désespérément à s’intégrer à Oceanside High, mais elle se sent surtout invisible. Elle donne des cours de maths à son béguin skater-boy, qui ne semble l’admirer que pour ses fractales, et elle est empêchée de traîner avec les enfants cool à la plage parce que sa super-mère surprotectrice a interdit à Ruby de se mettre à l’eau.

Mais lorsqu’elle enfreint la règle n ° 1 de sa mère, Ruby découvrira qu’elle est une descendante directe des reines guerrières Kraken et qu’elle est destinée à hériter du trône de sa grand-mère commandante, la reine guerrière des sept mers. Les Kraken ont juré de protéger les océans du monde contre les sirènes vaines et avides de pouvoir qui se battent avec le Kraken depuis des éternités. Il y a un problème majeur et immédiat avec cela : la belle et populaire nouvelle fille de l’école, Chelsea, se trouve être une sirène. Ruby devra finalement embrasser qui elle est et faire grand pour protéger ceux qu’elle aime le plus. Parfois, le héros que vous êtes censé être se trouve juste sous la surface.

Tous les garçons que j’ai aimés avant Star Lana Condor dirige Ruby Gillman, Teenage Kraken

Ruby Gillman, Teenage Kraken est prêt à être dirigé par À tous les garçons que j’ai aimés avant et Alita : ange de combat star Lana Condor dans le rôle du kraken titulaire de 16 ans. Le film a rassemblé un casting stellaire aux côtés de Condor, y compris le nominé aux Oscars Toni Collette (Couteaux sortis) dans le rôle de Flora « Flo » Gillman, la mère surprotectrice de Ruby ; Colman Domingo, lauréat d’un Emmy Award (Craindre le mort-vivant) en tant que père de soutien de Ruby ; Nominé aux Emmy Sam Richardson (Veep) en tant qu’oncle enthousiaste de Ruby ; et Blue Chapman (Conseil des papas) en tant que petit frère cool de Ruby.

La sortie sous-marine animée mettra également en vedette un casting de soutien comique puissant, y compris le nominé aux Emmy Will Forte (Le dernier homme sur terre), la nominée aux Emmy Awards Nicole Byer (J’y suis arrivé!), la créatrice YouTube Diamond Liza Koshy (Liza sur demande), Ramona Young (Je n’ai jamais), Édouard Franco (Choses étranges) et Écho Kellum (Flèche).

Réalisé par le cinéaste nominé aux Oscars Kirk DeMicco (Vivo, Les Croods) et produit par Kelly Cooney Cilella (Tournée mondiale des trolls, trolls), avec Faryn Pearl (The Croods: A New Age, tournée mondiale des trolls) en tant que co-directeur, Ruby Gillman, Teenage Kraken doit être présenté en première au Festival international du film d’animation d’Annecy le 15 juin 2023 et sortir en salles le 30 juin.