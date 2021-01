Royal Blood annonce l’arrivée de son nouvel album: « Typhoons » | 45S

Le nouveau est en route: Royal Blood a annoncé l’arrivée d’un nouvel album pour l’excitation de tous ses fidèles adeptes et pour tout amateur de bonne musique.

Il s’agit de « Typhoons », le nouvel album sera la suite de son prédécesseur « How Did We Get So Dark? ». C’est le troisième album que le groupe sortira, ce qui indique la création de nouveau matériel après presque 4 ans sans rien sortir de nouveau. Ce 2021 est apparemment le retour de nombreux grands.

De même, ils ont sorti une nouvelle chanson, avec le même titre de l’album: « Typhoons », qui est disponible avec le clip vidéo de celui-ci. Jusqu’à présent, avec « Trouble Coming », il y a les chansons que le groupe a publiées pour promouvoir ce projet.

Mike Keer, leader du groupe, a donné plus de détails sur ce nouvel album dans une interview avec NME, notamment avec la chanson qu’ils ont publiée.

«Nous avons réalisé que ce son dansant se prêtait vraiment au genre de musique que nous faisions déjà. Nous avons trouvé cette ligne de démarcation entre le rock classique, la musique dance et la musique disco où, pour moi, certaines des meilleures frettes sont AC / DC. Ils jouent toujours sur ce rythme direct. C’est comme un rythme à travers les chansons qui ne s’arrête jamais. Donc, ces riffs ne font que couper le dessus », a-t-il expliqué.

En outre, il a indiqué les revers et la situation dans lesquels ils étaient dus à la pandémie de covid-19.

«Nous étions au milieu de ce à quoi nous pensions que l’album ressemblerait et nous étions très excités. Ce que nous avions était génial, c’est juste que ce temps forcé et ce temps libre ont tout mis en pause. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait si libre de toute pression. Le monde entier s’était arrêté. Mon plan n’était pas de faire de la musique, mais après une semaine, j’avais envie de faire quelque chose de créatif. C’était très pur et insouciant. En conséquence, il est devenu les deux meilleures chansons de l’album. [las que ellos han estrenado recientemente] », il a pointé

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la dernière de Royal Bood: «Typhoons».