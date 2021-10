Round Up: Far Cry 6 Critiques dépeignent une image familière du monde ouvert

Les critiques de Far Cry 6 ont commencé à baisser, et devinez quoi ? Le consensus général semble être que c’est seulement plus Far Cry. Qui a vu venir celui-là ? Pour être honnête, certaines critiques sont beaucoup plus positives que d’autres. Quelques-uns pensent que le dernier d’Ubisoft est un véritable pas en avant pour la série du monde ouvert, tandis que les opposants tiennent à souligner des personnages déplaisants et une boucle de gameplay fatiguée. Un accueil un peu mitigé, même si on a déjà entendu toutes les critiques.

Quant à notre propre critique, nous jouons toujours à Far Cry 6. Malheureusement, nous avons reçu le code assez tard et nous ne voulions pas précipiter notre verdict. Gardez un œil sur la revue Push Square dans un proche avenir.

Si vous cherchiez une suite qui bouleverserait la série et provoquerait une révolution dans le gameplay, vous allez être déçu, mais si vous aimez le jeu de collection Far Cry classique et que vous voulez simplement un tout nouveau bac à sable pour explorer et exploser, vous allez être loin de vous ennuyer avec tout ce que Yara a à offrir.

Far Cry 6 est un jeu d’action captivant en monde ouvert, depuis les premiers instants jusqu’à la confrontation finale. Le scénario principal est passionnant et je n’ai jamais manqué de contenu secondaire à apprécier. Far Cry 6 n’est pas révolutionnaire dans ses réalisations, mais il exécute la formule de la franchise mieux que n’importe quelle entrée avant elle.

IGN – 8/10

Far Cry 6 est l’un des jeux les plus amusants que j’ai eu avec cette série depuis près d’une décennie. Son casting offre de solides performances à travers une histoire agréable, même si c’est aussi une histoire assez prévisible qui ne réussit pas toujours les plus grosses oscillations qu’elle essaie de prendre. Et malgré quelques nouveaux mécanismes d’inventaire défaillants et une poignée de choix de conception bizarres, son armement créatif signifie abattre un avant-poste, saccager un convoi, ou même simplement faire un tour avec un copain ne s’est jamais senti mieux.

Yara est super luxuriant et merveilleux à explorer, mais l’histoire et le méchant principal sont prévisibles.

Si Loin cri 3 était le dernier jeu dans lequel vous vous êtes vraiment lancé, ou le jeu moderne En être loin formule est votre expérience charnue de monde ouvert de choix qui ne perd jamais sa puissance, vous trouverez beaucoup de confort dans Loin cri 6. Sinon, allez-y quand vous y arrivez et essayez de ne pas vous épuiser.

Si vous êtes intéressé par un autre jeu Far Cry qui fait le truc de Far Cry comme il le fait depuis 10 ans, vous passerez probablement un bon moment, mais si vous avez déjà atteint votre limite avec ce genre de jeu, Far Cry 6 est le nec plus ultra des raisons pour lesquelles la conception de jeux en monde ouvert a tellement besoin d’une révolution.

Avez-vous hâte de jouer à Far Cry 6 ? Êtes-vous un grand fan de la série? Trouvez le véhicule le plus proche et lancez-le dans la section commentaires ci-dessous.