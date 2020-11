Rolls Royce veut construire 16 mini-centrales nucléaires au Royaume-Uni: «l’énergie atomique modulaire» commence à être prise au sérieux

Avant la fin de la décennie, six des sept centrales nucléaires britanniques seront déconnectées du réseau. Le septième, Sizewell B, fermera en 2035. Autrement dit, fait face au même problème que la plupart des pays européens: une date limite force nucléaire qui les oblige à prendre des décisions sur leur avenir énergétique.

Ce qui n’est pas si courant, c’est la décision qu’ils examinent. Et c’est qu’un consortium dirigé par Rolls Royce (avec le soutien du gouvernement britannique) étudie un plan pour construire jusqu’à 16 mini-centrales nucléaires dans tout le pays d’ici 20 ans pour atteindre zéro émission d’ici 2050.

Une centrale nucléaire en morceaux

L’idée avec laquelle il travaille avec le consortium (qui comprend, en plus de Rolls Royce, des acteurs tels que le National Nuclear Laboratory ou l’entreprise de construction Laing O’Rourke) est de repenser les centrales nucléaires comme s’il s’agissait d’un énorme LEGO énergétique. Plutôt que de construire d’énormes usines, leur objectif est de générer des modules préfabriqués pouvant être utilisés dans la construction d’installations miniatures.

Formulé ainsi, il est peut-être plus simple qu’il n’y paraît, mais nous devons garder à l’esprit que nous parlons d’une centrale nucléaire; Je veux dire, c’est compliqué. C’est une question de pouvoir fabriquer les composants de l’installation de manière centralisée, Oui; mais ce sont toujours des séries de des centaines de modules expédiés par route et assemblés à la destination finale.

La raison n’est autre que de tenter de résoudre l’un des grands problèmes de l’énergie nucléaire: l’investissement initial est exorbitant. Ce sont des projets pharaoniques d’une complexité énorme et de normes de sécurité très élevées. Des choses qui, en plus, ne sont pas facultatives et dans lesquelles on ne peut lésiner. Par conséquent, l’objectif du consortium est amener le concept de «prêt-à-porter» à l’ingénierie nucléaire: au lieu de fabriquer une unité de contrôle personnalisée à chaque endroit, elle est réalisée avec des modules standards.

Le projet est dans une phase très précoce et les échéanciers sont conçus pour coïncider avec la fermeture des usines actuellement en exploitation. Si tout se passe comme prévu, la première de ces mini-centrales modulaires entrerait en service d’ici 2030 et, désormais, deux seraient construites par an. Chacune produirait environ 440 mégawatts d’électricité et coûterait environ 2 milliards de livres chacune. Bien entendu, ce prix n’inclut pas les coûts de développement de la technologie.

Le projet est intéressant, mais tout n’est pas un lit de roses. Bien qu’il existe des analyses indépendantes qui soutiennent les chiffres du consortium, mais d’autres indiquent que l’énergie qu’ils produiront sera jusqu’à un tiers plus chère. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, quels sont ses résultats et ses normes de sécurité; mais avec un projet comme celui-ci, il semble clair que l’énergie nucléaire est loin d’être morte.