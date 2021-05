Rolls-Royce confirme sa première voiture électrique: «  Silent Shadow  » promet de transformer la marque de super-luxe

«Silent Shadow» sera le nom du La première voiture électrique de Rolls-Royce. Lors d’une interview, Torsten Müller-Ötvös, PDG de la marque de luxe britannique, a confirmé que Rolls-Royce travaillait sur son premier véhicule électrique. Un projet qui pour le moment n’a pas de date d’arrivée ou aucune caractéristique a été confirmée mais où ils anticipent un grand changement.

La Rolls-Royce électrique arrivera au cours de cette décennie, selon les plans d’électrification du groupe BMW. «Cela reste encore un secret», affirme le PDG de Rolls-Royce, mais confirme certaines des particularités que sa future «ombre silencieuse» aura.

Un nouveau lot de Rolls-Royce: silencieux et 100% électrique

« L’électrification s’intègre parfaitement avec Rolls-Royce« Il est puissant et très silencieux », déclare Müller-Ötvös. « Nous ne sommes pas connus pour le rugissement de nos moteurs ou les bruits d’échappement, et c’est un énorme avantage », dit-il.

Pour Rolls-Royce, l’électrification est une étape logique car ses clients recherchent le confort et le silence, quelque chose qui restera dans le futur «Silent Shadow».

En 2016, la marque a présenté son concept Rolls-Royce Vision Next 100, un prototype de voiture électrique qui illustre la couverture de cet article et anticipe certains changements que l’entreprise a en tête et qui pourraient être mis en œuvre dans le futur «Silent Shadow».

Les caractéristiques du prototype électrique comprenaient un look plus moderne, des roues de 28 pouces, une inspiration esthétique dans des «meubles design modernes» et un grand écran OLED pour le système d’infodivertissement. Un véhicule conçu par Giles Taylor, qui ne travaille actuellement plus pour l’entreprise.

Comme décrit par Autocar, dans Le centre de développement de BMW à Munich, il y a un prototype de la Rolls-Royce Phantom avec des batteries. Un prototype qui servirait de base à cet avenir électrique et qui pourrait partager design et caractéristiques avec la BMW iX.

En Engadget | La voiture la plus chère du monde est la nouvelle Rolls-Royce Boat Tail, qui vaut 23 millions d’euros.