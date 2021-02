Rogue-Lite Core-Action Game Metallic Child annoncé pour PC et consoles

Crest et Studio HG ont annoncé leur dernier titre Enfant métallique. La page de magasin du jeu est actuellement disponible sur Steam pour la liste de souhaits avant sa sortie.

Enfant métallique est un jeu d’action avec des éléments Roguelite. Le titre met en vedette Rona, un androïde dont le jeu porte le nom. Le titre se déroule dans un futur pas si lointain au sein d’un laboratoire spatial appelé Life Stream.

Une grande rébellion a commencé au sein du Life Stream. Tout le monde à bord du navire conspire à faire tomber Life Steam sur Terre. Les seuls qui n’ont pas été compromis sont Rona et Pan. Rona a décidé de se battre contre les rebelles. C’est aux joueurs de guider Rona à travers Life Stream en utilisant son appareil de contrôle.

Le joueur est le seul à pouvoir guider Rona. Sur Terre, le joueur a accès aux commandes de Rona. Tout au long du jeu, l’équipe rencontrera et assistera d’autres PNJ, qui mèneront tous à apprendre la vérité derrière la rébellion et la décision d’écraser le navire sur Terre.

Le jeu est bourré d’action et utilise la distribution d’objets aléatoires. Rona vaporisera les noyaux des ennemis pour la maintenir sous tension. Rona peut pirater et couper les ennemis, et les utiliser de différentes manières. Rona peut attraper ses ennemis, les utiliser comme boucliers, les lancer sur d’autres adversaires ou même les écraser contre les murs en dernier mouvement.

Tout au long de Life Steam, des boss géants tentent d’arrêter Rona. Tous les boss ont des compétences uniques contre lesquelles Rona devra se défendre. Une fois qu’un boss a été vaincu, Rona peut obtenir les compétences du boss et les utiliser pour lutter contre des boss encore plus coriaces.

Rona est un Android unique avec des émotions comme un enfant. Elle est proche de sa créatrice, Irene, scientifique et également figure maternelle. Malheureusement, elle apprend qu’Irène était responsable de la rébellion, mais pas pourquoi. Rona a tenté d’en savoir plus sur ce qui a conduit à cette trahison, mais a rapidement été dépassée par les robots créés par sa «mère».

Le joueur a un rôle essentiel dans la conduite de Rona à travers la trahison et l’aide à survivre à la rébellion. Pendant ce temps, Pan, son seul ami restant sur Life Stream, aide avec ses connaissances et en tant que figure de soutien. Après avoir vu ce qui s’est passé sur le vaisseau, Pan ne fait pas confiance aux humains, ce qui peut causer des problèmes au joueur.

Plus d’informations sur le jeu et ses personnages sont disponibles sur le site officiel Enfant métallique site Internet.

Bien que la page Steam soit disponible maintenant, il est également prévu de publier le jeu numériquement sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Le jeu sera disponible en anglais, japonais, chinois et coréen.

Enfant métallique lancera sur PC via Steam, Nintendo Switch et PlayStation 4 au deuxième trimestre 2021.