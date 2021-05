Rocket Lab va récupérer le booster d’électrons de l’océan après le lancement de samedi

Laboratoire de fusée pêchera un autre booster hors de la mer ce week-end, si tout se passe comme prévu.

La société californienne vise à récupérer la première étape de la Fusée électronique qui lance sa prochaine mission, qui devrait actuellement décoller au plus tôt samedi (15 mai) de la Nouvelle-Zélande. Ce vol sera le 20e au classement général de l’Electron de 18 mètres de haut, c’est pourquoi la compagnie l’appelle «Running Out of Toes».

Rocket Lab a effectué une récupération océanique une fois auparavant – en novembre 2020, lors d’une mission baptisée «Retour à l’expéditeur».

Le but de ce travail est d’aider à faire passer l’Electron à deux étages d’un véhicule consommable, tel qu’il a été conçu à l’origine, à une fusée avec un premier étage réutilisable. Et l’inspection du booster récupéré de « Return to Sender » suggère que cette vision n’est pas une chimère.

« Nous sommes plus optimistes que jamais à ce sujet », a déclaré le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck, lors d’une téléconférence avec des journalistes mardi 11 mai. « Nous sommes rentrés dans un couloir très agressif, nous n’avions pas de bouclier thermique amélioré, et nous avons quand même obtenu [the booster] retour dans un état remarquable. »

En effet, certaines parties de cette fusée voleront à nouveau; le système de pressurisation du propulseur de la première étape « Retour à l’expéditeur » a été incorporé dans l’électron « Running Out of Toes », a déclaré Beck.

Ce booster bientôt à voler comprend un bouclier thermique amélioré. Et il y a aussi d’autres changements dans le plan de relance. Par exemple, Rocket Lab a construit un berceau hydraulique baptisé ORCA (« Ocean Recovery and Capture Apparatus ») qui est conçu pour tirer en toute sécurité et en douceur le propulseur retourné hors de la mer et sur le pont du navire de récupération.

« Donc, nous devrions être en mesure de récupérer une étape en très bon état », a déclaré Beck. «Ce sera mouillé, mais ce sera en très bon état, contre certains des dommages subis par le véhicule précédent lorsque nous sommes montés sur le bateau à 5 mètres. [16 feet] gonfle. «

Le plan de récupération ultime de Rocket Lab consiste à garder Electron au sec: la société finira par attraper des boosters de retour (qui ralentissent leur descente à l’aide de parachutes) hors du ciel avec un hélicoptère. Rocket Lab a pratiqué cette technique en utilisant des boosters factices tombé des hacheurs et est convaincu que cela fonctionnera. Le principal problème est la complexité logistique introduite par la nécessité d’avoir un hélicoptère de capture au bon endroit au bon moment, a déclaré Beck.

Rocket Lab prévoit d’effectuer une autre récupération de l’océan après « Running Out of Toes », sur une mission non spécifiée qui doit être lancée plus tard cette année. La première étape d’Electron sur cette future mission comportera un nouveau « décélérateur » que Beck a refusé de discuter en détail.

« Nous gardons cela assez près de notre poitrine pour le moment, car je pense que c’est une technologie vraiment importante », a-t-il déclaré.

Si tout se passe bien avec cette troisième descente et récupération, Rocket Lab « envisagera sérieusement » de passer à une prise d’hélicoptère en vol lors d’une mission orbitale, a ajouté Beck.

Rocket Lab développe également un autre booster – un véhicule plus gros appelé Neutron , dont le premier étage est conçu d’emblée pour être réutilisable. Les boosters de neutrons qui reviennent n’auront pas besoin de parachutes; ils atterriront verticalement et propulsivement, comme les premiers étages du Falcon 9 de SpaceX, du Falcon Heavy et du Fusées de vaisseau spatial fais.

Neutron bénéficiera des essais de réentrée de son petit cousin, même si les deux véhicules sont très différents, a déclaré Beck.

«Chaque fois que nous rentrons dans une étape, nous en apprenons énormément sur l’environnement, sur ce qui se passe», a-t-il déclaré. « Et tout cela est simplement transmis directement à l’équipe Neutron. »