Rocket Lab sur la voie de la réutilisation après une récupération réussie du booster

Laboratoire de fusée est maintenant convaincu que ses rêves de réutilisation peuvent devenir réalité.

L’entreprise récupéré la première étape de sa fusée Electron à deux étages pour la première fois jeudi (19 novembre), pêchant le propulseur dans l’océan Pacifique quelques heures après avoir contribué au lancement d’une mission de 30 satellites appelée à juste titre «Return to Sender».

La scène a survécu à son retour de l’espace en pleine forme, contribuant à valider la vision de réutilisabilité de Rocket Lab, selon le fondateur et PDG de la société Peter Beck.

“Le test a été un succès complet”, a déclaré Beck lors d’un appel avec les journalistes aujourd’hui (23 novembre). “Nous sommes vraiment convaincus qu’Electron peut devenir un lanceur réutilisable.”

L’Electron de 18 mètres de haut, qui permet aux petits satellites de se déplacer en orbite, est un véhicule consommable depuis son lancement en 2017. L’année dernière, cependant, Beck a annoncé que la société prévoyait de rendre le premier étage réutilisable , principalement pour stimuler la production et les taux de lancement, même si cette décision entraînera probablement également des économies de coûts importantes.

La stratégie de récupération de Rocket Lab est différente de celle de SpaceX, qui réutilise régulièrement les premiers étages de ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy. L’électron est trop petit pour effectuer des touchdowns verticaux et motorisés comme le font les boosters Falcon, a déclaré Beck; le véhicule Rocket Lab ne peut pas transporter suffisamment de carburant pour en avoir assez pour l’atterrissage. Les premiers étages d’Electron reviendront donc sur Terre sous parachute et seront arrachés du ciel avec un hélicoptère avant qu’ils ne touchent l’eau.

Rocket Lab avait déjà fait des progrès significatifs vers cet objectif avant le lancement de «Return to Sender», le 16e vol Electron. La société avait guidé des boosters sur Terre de manière contrôlée lors de deux missions précédentes, par exemple, et elle a démontré la technique d’accrochage d’hélicoptère lors d’un test de chute avec un premier étage factice en mars dernier.

Mais “Return to Sender” marquait la première fois qu’une première étape Electron rentrait à la maison sous parachute, et la première fois qu’elle était récupérée après un splashdown.

Gros plan du premier étage Electron récupéré par Rocket Lab le 19 novembre 2020. (Crédit d’image: Rocket Lab via Twitter)

La récupération, qui a eu lieu dans le Pacifique à environ 650 kilomètres du site de lancement néo-zélandais de Rocket Lab, n’était pas un pique-nique. Le navire de récupération a rencontré des houles de 6,5 pieds (2 m) sur le site de projection, “donc c’était un événement assez animé là-bas”, a déclaré Beck. “Ironiquement, la scène a survécu en très bon état après son retour de l’espace, mais cela a pris un peu de recul en mer.”

Et les choses sont devenues vraiment sportives sur le chemin du retour vers le rivage, lorsque le navire et son équipage ont affronté des houles de 5 m.

«Les conteneurs soudés au pont en acier du navire ont commencé à se briser, ce fut donc un voyage assez sauvage et sauvage», a déclaré Beck, qui est resté à terre au contrôle de la mission pendant l’opération.

Avec le booster maintenant de retour sur la terre ferme, Rocket Lab inspectera méthodiquement ses nombreux composants et sous-systèmes pour voir dans quelle mesure chacun a survécu à l’environnement de rentrée difficile. Ce travail fastidieux vient de commencer, il est donc trop tôt pour rapporter des résultats détaillés, a déclaré Beck.

Cela étant dit, certaines choses sont déjà claires, en plus du bon état général encourageant du booster. Par exemple, Electron a perdu une bonne partie de ses panneaux de protection thermique pendant le voyage brûlant à travers l’atmosphère terrestre, a déclaré Beck.

“Le prochain gros travail pour nous est sur cet écran thermique – le renforcer et le redessiner pour supporter les charges”, a-t-il dit, se référant au stress de la rentrée. “Mais la bonne nouvelle, c’est que nous connaissons désormais les charges et que nous avons de bonnes preuves visuelles sur les parties du bouclier thermique qui fonctionnaient vraiment bien et celles qui ont échoué.”

Electron est à la maison. Les ingénieurs vont maintenant commencer à examiner la scène pour évaluer son état et utiliseront les données pour informer les futurs efforts de récupération. Plus de mises à jour bientôt! https://t.co/9Muw3kE7UC22 novembre 2020

Le booster “Return to Sender” ne décollera plus. Mais Rocket Lab a l’intention de refly certains des composants qui ont survécu au retour sur Terre de vendredi en bon état, a déclaré Beck.

Nous verrons dans un proche avenir plus d’éclaboussures dans l’océan et de récupérations de rappel par parachute lors des missions Electron, a-t-il ajouté. Rocket Lab souhaite comprendre pleinement les performances d’Electron dans l’environnement de rentrée avant de passer à l’étape suivante: utiliser un hélicoptère piloté pour attraper un premier étage qui tombe.

“Nous n’allons mettre personne en danger avec un booster sortant du ciel avec des vitesses plus élevées que prévu, ou [when we] “Nous ne pouvons pas prédire avec précision où il rentre”, a déclaré Beck. “Nous avons un excellent point de données, mais je veux obtenir quelques points de données supplémentaires avant d’essayer de l’accrochage, purement du point de vue de la sécurité.”

Beck a également confirmé lors de l’appel de lundi qu’il prévoyait de respecter ce qu’il avait précédemment déclaré promettre de manger son chapeau si Rocket Lab a décidé de devenir réutilisable.

“Je pense qu’un chapeau mélangé devrait être très bien, mais apparemment ce n’est pas particulièrement bon pour vous”, a-t-il déclaré. “C’est un sujet de discussion au Rocket Lab en ce moment.”

Beck a dit qu’il “tenait à la vraie chose” plutôt qu’à une échappatoire comme un Chapeau nacho façon Homer Simpson .

“Je pense que si c’est un bonnet de laine – à quel point cela pourrait-il être mauvais?” il a dit. “C’est comme lécher un tapis, vraiment. Ça ne peut pas être si mal pour toi.”