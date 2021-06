Rocket Lab remporte un contrat pour concevoir un vaisseau spatial jumeau sur Mars pour la NASA

Laboratoire de fusées a maintenant Mars dans sa ligne de mire également.

La société californienne, qui enverra une mission cubesat de la NASA sur la lune cet automne et vise à lancer sa propre chasse à la vie privée Mission Vénus en 2023 , a remporté un contrat pour concevoir le vaisseau spatial jumeau pour la mission potentielle ESCAPADE Mars de la NASA.

ESCAPADE , abréviation de « Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers », utiliserait deux engins spatiaux en orbite autour de Mars pour étudier comment l’atmosphère de la planète est emportée par le vent solaire, le flux de particules chargées provenant du soleil. La mission pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment et pourquoi le climat de Mars a changé au fil du temps, car la planète stérile est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était dans le passé où elle avait une atmosphère épaisse et, selon les scientifiques, une eau liquide abondante à sa surface.

En rapport: Mars a perdu son atmosphère au profit de l’espace alors que la vie s’installait sur Terre

« First Light », le premier satellite de la ligne de satellites Photon de Rocket Lab à atteindre l’espace, a capturé cette photo de la Terre. First Light a été lancé au sommet d’une fusée Electron le 30 août 2020. (Crédit image: Rocket Lab)

Rocket Lab concevra le duo ESCAPADE à l’aide de son bus spatial Photon, ont annoncé aujourd’hui (15 juin) les représentants de l’entreprise.

« Il s’agit d’une mission extrêmement prometteuse qui fournira une grande science dans un petit paquet », Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab. dit dans un communiqué .

« Les missions scientifiques planétaires ont traditionnellement [cost] des centaines de millions de dollars et a pris jusqu’à une décennie pour se concrétiser », a déclaré Beck. « Notre vaisseau spatial Photon pour ESCAPADE démontrera une approche plus rentable de l’exploration planétaire qui augmentera l’accès de la communauté scientifique à notre système solaire pour le mieux. »

ESCAPADE est l’un des trois finalistes sélectionnés pour un développement ultérieur en 2019 par le programme Small Innovative Missions for Planetary Exploration de la NASA. Au moins un des trois finalistes devrait se rendre sur la rampe de lancement, ont déclaré des responsables de l’agence.

Si ESCAPADE est sélectionné, il volera probablement en 2024 en tant que charge utile de covoiturage à bord d’une fusée commerciale achetée par la NASA, ont déclaré des représentants de Rocket Lab. L’agence spatiale n’a pas annoncé quelle fusée ce serait, ni combien coûterait la mission.

ESCAPADE devait initialement être lancé l’année prochaine en tant que covoiturage à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 avec la mission astéroïde Psyche de la NASA. Mais le lanceur de Psyche a ensuite été basculé sur un SpaceX Falcon Heavy, ce qui a entraîné une nouvelle trajectoire qui n’a pas bien fonctionné avec une chute sur Mars .

Nous devrions bientôt connaître le sort d’ESCAPADE : la NASA effectuera un examen de conception préliminaire de la mission potentielle ce mois-ci et un « examen de confirmation » en juillet, ont déclaré des représentants de Rocket Lab dans le même communiqué.

Rocket Lab est surtout connu pour Électron , son booster de 18 mètres de haut qui permet aux petits satellites de se déplacer jusqu’à la dernière frontière. Mais la société se lance également dans le secteur des engins spatiaux avec Photon, un bus satellite flexible conçu pour transporter plus de 440 livres. (200 kilogrammes) à l’orbite terrestre basse et plus de 88 lbs. (40 kg) sur les missions interplanétaires, selon sa page de spécifications . (Rocket Lab développe également une plus grosse fusée appelée Neutron , qui pourrait être prêt à voler d’ici 2024.)

Rocket Lab a déjà lancé deux versions de test de Photon vers l’orbite terrestre, et le bus satellite transportera le minuscule vaisseau spatial CAPSTONE (« Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment ») de la NASA en orbite lunaire plus tard cette année. La société prévoit également d’utiliser bientôt Photon pour une ou des missions Vénus financées par le secteur privé, qui, selon Beck, rechercheront des signes de vie dans l’atmosphère de la planète.