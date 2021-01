Rocket Lab cible tôt samedi pour le lancement de microsatellites

Le premier lancement de Rocket Lab en 2021 aura lieu ce week-end, si tout se passe comme prévu.

La mission « Another One Leaves the Crust » devrait décoller de Rocket Lab’s Site de lancement de la Nouvelle-Zélande le samedi 16 janvier, pendant une fenêtre de 7 minutes qui s’ouvre à 2 h 38 HNE (7 h 38 GMT; 20 h 38 heure locale de Nouvelle-Zélande).

Si Rocket Lab’s Booster d’électrons ne peut pas décoller ce jour-là, il y aura d’autres chances: la fenêtre de lancement s’étend jusqu’au 25 janvier, l’heure de décollage ciblée étant la même chaque jour, ont déclaré des représentants de l’entreprise.

« Another One Leaves the Crust » lancera un microsatellite de communication pour la société de technologie spatiale européenne OHB Group.

«En tant que leader respecté dans le domaine spatial, OHB Group fournit un accès à l’orbite via des opportunités de covoiturage et des lancements dédiés sur des fusées de moyenne et grande taille depuis de nombreuses années», a déclaré Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab. a déclaré dans un communiqué en août dernier , lors de l’annonce du contrat avec OHB Group.

«Nous sommes ravis d’offrir une nouvelle capacité à OHB et à ses partenaires de mission en réalisant un lancement rapide de petits satellites dédiés sur Electron», a déclaré Beck. «Des missions comme celle-ci placent les petits opérateurs de satellites aux commandes, leur donnant le contrôle de leur programme de lancement et de leur orbite, à leurs conditions.

Le lancement prochain sera le 18e au classement général de l’Electron à deux étages de 18 mètres de haut, qui permet aux petits satellites de se déplacer en orbite. Laboratoire de fusée travaille à rendre le premier étage de l’Electron réutilisable; lors d’une mission en novembre 2020, la société a réussi à faire descendre un booster vers un splashdown doux et assisté par parachute dans l’océan et l’a pêché hors de la mer pour inspection .

D’autres actions de ce genre sont en vue, mais pas sur « Another One Leaves the Crust ».

«Aucune tentative de récupération pour cette mission, mais d’autres missions de récupération à venir cette année! Laboratoire de fusée a déclaré via Twitter la semaine dernière .

Comme le prochain vol l’indique, Rocket Lab aime donner à ses missions des noms ludiques et légers. La 10e mission Electron s’appelait «Running Out of Fingers», par exemple, et celle qui présentait la récupération de rappel s’appelait «Return to Sender».