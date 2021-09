Robot Chicken fait équipe avec Larry David avec les Avengers et c’est joli, joli, assez drôle

Poulet Robot lance sa 11e saison avec Thanos débarrassant le monde de la moitié de sa population. Nous avons Larry David remercier pour ça. Découvrez la série animée en stop-motion primée aux Emmy montrant que même les Avengers ne sont pas à l’abri d’être blessés par le juge Larry David, toujours socialement maladroit, pleurnichard et joli.

Dans le style classique de Larry David, c’est la faute de tout le monde s’il est en retard pour une réservation pour le dîner. Thanos (Josh Brolin), se mêlant apparemment avant sa réservation, entendant David suggérer que si la moitié de la population avait été retirée, Larry aurait pu obtenir une meilleure place de parking, obtenant ainsi sa table, Thanos la branche! Ils ont fumé le pauvre Jeff ! Et les Avengers étaient impuissants à l’arrêter.

Si vous n’êtes pas familier avec Calme ton enthousiasme, j’aurais aimé que Larry David soit ici pour t’embrocher, comme lui seul peut le faire. Mieux encore, nous pourrions énerver Susie sur toi, et alors tu regretterais vraiment de ne pas être à l’écoute. Les deux Poulet Robot et Trottoir entameront leur 11e saison cette année.

Les gens d’Adult Swim veulent que vous sachiez, « La série humoristique en stop-motion d’Adult Swim Poulet Robot est de retour pour la saison 11 et rempli de parodies plus hilarantes et de personnages et personnalités insensés de Joe Exotic à Peppa Pig. La nouvelle saison sera diffusée du lundi au jeudi à minuit du lundi 6 septembre au jeudi 23 septembre. »

« Le Robot Chicken Nerd et Bitch Pudding sont également de retour avec un épisode effrayant sur le thème d’Halloween. Et pour ne pas décevoir, aucun coin de la culture pop n’est à l’abri du regard satirique de Robot Chicken cette saison. -personnages préférés de films, d’émissions de télévision, de jeux vidéo, de célébrités et même de comptines – Poulet Robot n’épargne rien ni personne et se targue d’avoir le plus de comédie qu’un sketch d’un quart d’heure puisse offrir ! » Ils sont gonflés à bloc.

Poulet Robot est créé et produit par Seth Green et Matthew Senreich. Depuis 15 ans, Green et Senreich font le spectacle des outsiders qui ne frappe pas. La liste des invités célèbres est interminable. C’est un témoignage de leurs talents que les célébrités les appellent pour aider Poulet Robot rôtir eux-mêmes. Lorsqu’on leur a demandé comment ils attrapaient leurs invités, Green a répondu que cela dépendait.

« C’est trouver des gens que nous aimons ou avec qui nous voulons jouer; des gens qui nous impressionnent; des gens qui ont une voix unique. (C’est) trouver quelqu’un qui a joué un personnage que nous présentons ou (demander à quelqu’un) de faire une imitation de ce personnage. Ou ce sont des gens qui nous approchent et disent qu’ils aiment la série et veulent en faire partie. «

« C’était fou et le fait que les gens aient continué à dire oui depuis le début, je pense que c’est ce qui aide n’importe qui à l’avenir à dire oui. Ils peuvent regarder en arrière tous les gens qui ont fait le spectacle (et voir) qu’il y a n’a eu aucun effet négatif sur leur carrière. En fait, dans quelques cas, des personnes ont été nominées pour des prix pour leur travail dans la série. Donc, tout cela incite quiconque à tenter sa chance. » Donne ça Poulet Robot un avant-goût le 6 septembre.

