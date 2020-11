Roblox Silent Assassin Codes (novembre 2020)

Nos Roblox Silent Assassin Codes ont la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre de nouveaux skins cool. Ces skins peuvent être utilisés pour changer l’apparence de votre arme afin d’éliminer l’assassin avec style!

Liste de tous les codes d’assassin silencieux

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes d’assassin silencieux (fonctionnels)

huître – Échangez ce code contre un skin Pearl gratuit pour le fusil d’assaut

Codes d’assassin silencieux (expirés)

Il n’y a pas de codes expirés pour Silent Assassin pour le moment.

Comment utiliser les codes dans Silent Assassin

Pour échanger des codes dans Silent Assassin, lancez le jeu et cliquez sur le bouton Panier, situé sur le côté gauche du menu. Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec des armes à feu, des skins, des avantages et plus encore disponibles à la presse. Au lieu de cela, regardez vers le haut à droite de cette même fenêtre pour la zone de texte «Entrer le code». Entrez tous vos codes dans cette zone de texte exactement comme indiqué ci-dessus. Une fois utilisé, il vous dira si votre code a réussi ou si votre code a expiré.

Description du jeu et mise à jour récente

Vous connaissez votre cible, mais pourrez-vous passer les gardes, éliminer la cible et vous échapper à temps?

