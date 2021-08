Robert Rodriguez taquine le tournage hypnotique avec Ben Affleck, l’appelle Hitchcock sur les stéroïdes

Personne ne peut dire que Robert Rodriguez ne s’occupe pas. En plus de libérer On peut être des héros sur Netflix, préparation de Le livre de Boba Fett pour faire ses débuts sur Disney + comme l’un des nouveaux ajouts à la Guerres des étoiles franchise en décembre et étant à l’origine du documentaire de concert de Billie Eilish Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles s, il vient d’annoncer que son nouveau thriller Hypnotique, qui met en vedette Ben Affleck et Alice Braga, commencera le tournage dans les six prochaines semaines et selon Rodriguez, c’est « comme un thriller d’Hitchcock sous stéroïdes ».

Hypnotique voit Ben Affleck jouer un détective qui se retrouve mêlé à un programme gouvernemental secret tout en recherchant sa fille disparue et Rodriguez bourdonne d’être enfin en train de filmer.

« Il était censé tourner en avril dernier et COVID l’a poussé comme six mois, puis il a poussé à nouveau parce que COVID est revenu en force. », a-t-il révélé à Collider. « Maintenant, nous allons, croisons les doigts, tourner dans six semaines. Nous nous préparons dur, donc je pourrais tourner ça dans les six prochaines semaines. »

Le film est écrit par Robert Rodriguez et Godzilla contre Kong scribe Max Borenstein, et même s’il n’était pas sur le point d’entrer dans les détails spécifiques de l’intrigue du film, il était plus qu’heureux de taquiner le genre de film Hypnotique est et comment il lui a fallu deux décennies pour le mettre en production.

« C’est comme un thriller d’Hitchcock sous stéroïdes. C’est tout ce que je peux dire. Dès que vous verrez la première bande-annonce, vous vous direz ‘Je l’ai. Je suis là.’ C’est ce genre de film. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de virages. Très excitant. Ce n’est pas tout ce que vous voyez est un film de type réel et il a une excellente distribution. Ce sera très énergique. C’est l’un de mes préférés histoires. J’ai commencé à l’écrire en 2002. C’est donc l’une de celles que j’ai eu le plus longtemps que je voulais faire. Je suis très excité que nous puissions enfin le faire. «

« Nous sommes en train de lancer le casting maintenant. Il était difficile de commencer le casting jusqu’à ce que nous sachions avec certitude que nous y allions parce que la variante delta est apparue et nous pensions que cette chose allait pousser à nouveau. Parce que c’est un film financé de manière indépendante. Comme Disney Plus pourrait être comme , ‘Oh, nous avons besoin de ce produit. Nous filmons quoi qu’il arrive.’ Mais vous avez un film indépendant, vous devez souscrire une assurance. Les compagnies d’assurance sont très méfiantes en ce moment pour cette variante qui pourrait fermer un film car alors elles n’ont plus d’argent. c’est un risque. Donc, que nous y allons est vraiment excitant parce que ça va être amusant à tourner et ça va être un film amusant. «

Tout comme beaucoup de ses premiers films, quand il faisait sa propre partition et sa propre cinématographie, Rodriguez a déclaré qu’il recommencerait à faire lui-même une grande partie du travail sur Hypnotique, cependant, il a également révélé que dans l’ensemble, la production du film est une affaire de famille.

« Mon fils est maintenant mon compositeur à plein temps. Mon autre fils est mon co-scénariste/producteur. Ma fille fait des story-boards. Mon autre fils fait l’animatique, car il utilise son moteur de jeu avec lequel il a conçu les décors de Heroes. . Et puis mon autre fils édite avec moi. Donc, c’est une affaire de famille. » Surveillez pour plus d’informations sur Hypnotique vers la fin de l’année, avec une date de sortie probablement au début de 2023.

