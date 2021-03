Robert Rodan meurt, l’acteur de Dark Shadows avait 83 ans

Robert Rodan, un acteur à la retraite qui a joué un rôle mémorable en tant que personnage ressemblant à un monstre de Frankenstein, Adam dans la série télévisée classique Ombres sombres, nous a quittés. Par date limite, la nouvelle de la mort de Rodan a été annoncée le Ombres sombres newsletter Shadowgram, révélant que l’acteur est décédé le 25 mars des suites d’une insuffisance cardiaque. Il avait 83 ans.

« Nous sommes tristes de partager la nouvelle que l’acteur #DarkShadows Robert Rodan est décédé à l’âge de 83 ans, « Dark Shadows News a posté sur Twitter. » Robert a joué le Frankenstein-esque Adam lors de l’émission en 1968. Robert est décédé dans l’Oregon le 25 mars d’une insuffisance cardiaque. Ses cendres seront dispersées au large de l’île de Catalina. «

Né Robert Trimas à Newark, New Jersey, Rodan est surtout connu pour jouer Adam sur Ombres sombres à la fin des années 1960. Bénéficiant d’une force surhumaine et d’une innocence enfantine, le personnage a été le « monstre de Frankenstein » de la série, inspiré du roman d’horreur classique de Mary Shelley. Frankenstein. Créé avec des parties du corps de divers cadavres par le Dr Eric Lang dans son laboratoire, Adam a été amené à la vie par le savant fou et maintenu à la vie dans le sous-sol de la vieille maison, travaillant plus tard avec Alexandra Moltke comme Eve – Adam’s Mariée de Frankenstein-compagnon inspiré.

Les débuts télévisés de Rodan sont venus dans la série classique Journée au tribunal en 1963. Avant son passage sur Ombres sombres, Rodan est apparu dans les films de 1964 Au revoir Charlie et À la recherche de l’amour. En 1969, Rodan a joué Henry Baxter dans le film dramatique Le Minx. Des décennies plus tard, Rodan reviendrait dans la franchise Dark Shadows en apparaissant dans une série de drames audio au début des années 2000, bien qu’il n’ait pas repris le rôle d’Adam.

« RIP Robert Rodan. J’ai adoré Adam sur Dark Shadows. J’aurais aimé qu’il reste plus longtemps et revienne à DS », a tweeté un fan après avoir entendu parler de la mort de Rodan, rejoignant d’autres fans dans leur deuil de l’acteur mémorable.

« Quelle tristesse d’entendre cela. J’aurais aimé que DS l’ait utilisé dans l’une de leurs pièces d’époque. RIP, Robert Rodan », a déclaré un autre fan.

La nouvelle de la mort de Rodan suit deux autres acteurs de la Ombres sombres univers qui sont tous les deux décédés le mois dernier. Le 12 février, Christopher Pennock, qui jouait un personnage inspiré du Dr Jekyll et de M. Hyde, est décédé après une bataille contre le cancer à l’âge de 76 ans. 23 février en raison de complications de la maladie de Parkinson.

Diffusé pendant six saisons entre 1966 et 1971, Ombres sombres était un feuilleton gothique qui suivait la vie de la famille Collins dans une ville habitée par des monstres et des créatures surnaturelles. Avec Jonathan Frid dans le rôle du vampire Barnabas Collins, le spectacle présentait des fantômes, des loups-garous, des zombies, des sorcières, des démonistes et impliquait même des voyages dans le temps et des univers parallèles. Tim Burton a redémarré la série en tant que sortie de film en salle en 2012 avec Johnny Depp dans le rôle de Barnabas Collins.

Les survivants de Rodan comprennent les filles Mandi et Laura, le fils Jordan et la petite-fille Brianna. Nous offrons nos condoléances en cette période difficile à la famille et aux amis de Rodan. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

