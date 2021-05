Robert Pattinson: comment il a réussi à se débarrasser du label d’acteur adolescent

Robert Pattinson, née le 13 mai 1986 à Londres, fête ses 35 ans de vie ce jeudi. Nous le connaissons tous grâce à des rôles dont nous nous souvenons, mais depuis ses débuts dans l’industrie, il ne pouvait pas éliminer la stigmatisation d’être un acteur adolescent, en raison de ses antécédents, bien que Au fil du temps, il a réussi à abandonner ce label et aujourd’hui, il est vu d’une manière totalement différente. Ici nous allons vous dire comment il a fait et pourquoi il continuera sur la voie du triomphe.

Il est le plus jeune de trois frères et bien que ses parents aient toujours été présents, il leur a causé plus d’un problème. À 12 ans, il a été expulsé de l’école primaire pour avoir vendu des magazines pornographiques à ses camarades de classe. Après cette situation, ils l’ont envoyé dans une autre école et a commencé sa carrière de mannequin, posant pour diverses marques de produits pour enfants. Trois ans plus tard, il se lancera dans la comédie, dans des rôles mineurs dans différentes pièces.

Sa grande performance au-dessus des tables l’a conduit directement à la télévision, où il a fait ses débuts dans Anneau des Nibelungs (2004) et plus tard dans Vanity Fair (2004). Son grand pas a été franchi en 2005 quand il a joué d’une manière formidable Cédric Diggory au Harry Potter et la coupe de feu, recevant les éloges des téléspectateurs et des critiques, le désignant comme l’une des grandes stars britanniques du futur.

Mais sans aucun doute, le rôle qui a fini par le propulser à la gloire était celui de Edward Cullen dans les adaptations de la saga Twilight, écrit par Stephenie Meyer. Les films sont devenus des succès au box-office, bien que les critiques aient été mitigées. Pour ce rôle, il a reçu des prix tels que Scream Awards, People’s Choice Awards, MTV Movie Awards et Teen Choice Awards. Le dernier film était en 2012, mais au milieu, il s’est aventuré dans d’autres projets qui n’ont pas réussi du tout.

Robert a déclaré à plusieurs reprises qu’il lui était difficile de se débarrasser de l’image du protagoniste de Twilight et de devenir un acteur crédible., Pour ce que il ne savait pas où sa carrière allait. C’est à ce moment-là que David Cronenberg est apparu et l’a ajouté au casting de Cosmopolis, étant un tournant dans sa carrière. « Je préfère continuer à faire des films qui tentent d’atteindre des endroits intéressants avec des réalisateurs que j’admire, un cinéma qui a changé ma vie »commenta-t-il.

Après cette étape de maturation, il a opté pour des interprétations totalement différentes de celles que nous avons vues et a eu plus d’éloges. par la presse sur des bandes telles que La cité perdue de Z (2016), Bon temps (2017), Haute vie (2018), Le phare (2019) Oui Tenet (2020)par Christopher Nolan. De plus, grâce à ces papiers, il a été convoqué pour être le prochain Homme chauve-souris au Le Batman, par Matt Reeves, laisser la stigmatisation dans le passé et se concentrer sur l’avenir.