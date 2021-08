Robert Pattinson a créé trois personnes distinctes dans DC Throwback The Batman

Westworld La star Jeffrey Wright fait partie de ces acteurs qui semblent toujours être occupés. En plus d’apparaître dans toutes les saisons du drame de science-fiction, y compris la quatrième qui a actuellement recommencé à tourner après avoir été interrompue par une épidémie de Covid-19, il est sur le point d’être entendu dans Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? série sur Disney + en tant que voix de The Watcher, mais c’est le passage à DC de l’année prochaine qui intéresse beaucoup de gens car il apparaît en tant que commissaire Gordon aux côtés de Robert Pattinson Le Batman. S’adressant à ComicBook.com, Wright a parlé de la dernière sortie de Le Chevalier Noir et ce que l’on peut attendre du film.

« Nous avons tous fait ce film ensemble, Rob et Zoë [Kravitz] et Colin [Farrell] et John Turturro, nous travaillons tous sous la direction de Matt Reeves, pour créer ces personnages et un Gotham qui était spécifique à notre film », Jeffrey Wright mentionné. « Et donc, quoi que nous fassions individuellement, c’est en quelque sorte le reflet de ce que nous faisons tous et de la vision de Matt. Et c’est très spécifique. C’est un peu plus un retour au DC, comme dans Detective Comics, de celui-ci tous. »

L’enthousiasme de Wright pour le film est sans fin, et il l’a prouvé en continuant : « J’ai adoré. J’ai adoré le scénario et j’ai adoré ce que nous faisions. Nous le faisions dans des circonstances que je n’aimais pas et qui étaient vraiment très difficile. Une fois que nous avons fermé et quand nous sommes retournés au travail en septembre, c’était difficile, en particulier l’isolement loin de la famille à Londres, isolé dans un hôtel vide. Mais nous avons fait, je pense, un film brillant. «

Wright rejoint une longue liste d’acteurs qui ont déjà interprété le commissaire Gordon à l’écran, dont Gary Oldman dans Christopher Nolan Chevalier noir trilogie, Ben McKenzie dans la série Gotham et JK Simmons dans Ligue des justiciers, et il est peu probable qu’il soit le dernier, mais comme les autres, Wright fera sa propre empreinte sur le chef de la police de Gotham City. En conclusion, Wright était plus heureux de dire à quel point il pense Robert Pattinson va être Batman et les trois personnes différentes qu’il est devenu sur le plateau.

« J’ai adoré la dynamique que Rob et moi avons pu créer », a déclaré Wright. « Je suis vraiment ravi que les gens voient ce qu’il fait avec ça. Il crée trois personnes distinctes. Il y a Rob, il y a Bruce Wayne et il y a le Batman et ils sont chacun distincts. C’est vraiment cool. À venir au printemps prochain. «

celui de Robert Pattinson Le Batman est probablement l’une des sorties les plus attendues du Caped Crusader depuis que Christian Bale portait le Batsuit, principalement parce que son casting a été si fortement critiqué lors de l’annonce initiale qu’il y en a beaucoup qui veulent voir s’il peut prouver que les sceptiques ont tort, et tout comme beaucoup attendaient de voir si le tollé initial était justifié. Le Batman ne devrait pas arriver dans les salles avant mars 2022, alors que Et qu’est-ce qui se passerait si…? commence à diffuser des épisodes chaque semaine à partir du 11 août sur Disney +.

Sujets : Le Batman, Batman