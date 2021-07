Robert Downey Jr. taquine ses plans post-MCU: j’ai de grandes et amusantes choses à venir

Robert Downey Jr a fait partie intégrante du succès de la Univers cinématographique Marvel, là à chaque étape du chemin de Homme de fer jusqu’à Avengers : Fin de partie, et sa présence s’était même fait sentir depuis la mort héroïque de son personnage. Alors que son premier film post-Marvel, Dr Doolittle, n’a peut-être pas réussi à mettre le feu au box-office, cela ne veut pas dire que des choses plus grandes et meilleures n’arrivent pas pour l’acteur, qui est occupé depuis qu’il s’est séparé de son alter ego Marvel. S’exprimant dans une interview avec Daniel Roth de LinkedIn, Downey Jr a expliqué ce que c’était que d’essayer de passer du MCU pendant la pandémie de Covid.

« Mais j’ai des choses importantes et amusantes à venir », Robert Downey Jr. mentionné. « Et la façon dont je vais le faire, c’est que je ne vais plus rester allongé et m’asseoir dans ma remorque entre les configurations. Je vais être sur Zooms et faire des connexions et faire des dîners après le travail et appeler à l’étranger quand Je conduis pour me mettre à 6 heures du matin. Donc, cela revient à la réponse à la question précédente, qui est : « Comment faisons-nous cette nouvelle normalité ? » Nous créons en quelque sorte ce que c’est. »

Il a poursuivi: « Autant que cette réponse de dégoût que nous avions tous – je sais que les gens qui retournent au bureau pour la première fois étaient tous comme » blech « – mais je pense que nous n’avons pas à avoir peur de revenir à ce qui semble être l’ancien. Le point zéro a été atteint, les faders sont tous descendus sur le tableau de commande et nous pouvons créer notre propre réalité un peu plus en avant. Je vais toujours faire des films. Je’ J’ai une tonne de choses amusantes à annoncer… mais ma vraie mission ici est d’essayer de rester sous la tutelle de gens comme vous [Daniel Roth] et essayer de faire quelque chose de grand, d’amusant et de bon, c’est un peu un héritage pour nous tous. »

Comme des millions d’autres personnes, la pandémie et la quarantaine qu’elle a entraînée avaient donné à Downey Jr une chance de réévaluer les choses et de tout contrôler avant de choisir la direction à prendre ensuite. Bien qu’il poursuivra ses propres voies, cela ne signifie pas qu’il est tout à fait prêt à quitter son emploi de jour pour l’instant. Il a actuellement de nombreux projets en préparation, et il a également passé derrière les caméras pour produire un certain nombre d’émissions de télévision et de films, y compris le succès actuel de Netflix Sweet Tooth.

Quelqu’un qui a contribué à inspirer le Homme de fer star était sa co-star dans le MCU, Gwyneth Paltrow, qui lançait sa marque lifestyle Goop lors du tournage du premier Homme de fer film. Ses efforts pour faire de la marque un succès ont suffi à lui montrer qu’il existe une vie en dehors de l’industrie hollywoodienne, mais il a également rapidement admis que son itinéraire était beaucoup plus facile grâce à sa connexion avec Tony Stark. S’il est bon de savoir que Downey Jr ne disparaîtra pas complètement de nos écrans, c’est aussi un rappel très opportun du type de changements qui se sont produits dans la vie des gens au cours des 18 derniers mois. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur CinemaBlend.

Sujets : Iron Man