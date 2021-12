Robert Carlyle donne de nouveaux détails sur son spin-off Trainspotting

Samsonite Valise Lite-cube Dlx Spinner 76/28 96l One Size Midnight Blue

Lite Cube DLX offre une expérience de voyage de première classe. Cette version de luxe de Lite Cube donne une sensation haut de gamme en termes de look et de fonctionnalités grâce à des détails en cuir, des couleurs sophistiquées et un intérieur entièrement équipé et très confortable. La gamme comprend une cabine Spinner de 55 cm avec une profondeur supplémentaire de 23 cm, offrant juste le volume supplémentaire pour vous faire plaisir encore plus lors de votre prochain voyage de loisirs ou de loisirs.Caractéristiques:EXTÉRIEUR:Informations sur le matériau: HardsideSerrure : Serrure à combinaison TSA à 3 chiffres intégrée pour voyager en toute sécurité aux États-UnisFermetures à glissière : fermetures à glissière protégées et verrouillablesPoignées : Poignées supérieure, latérale et inférieurePoignée de roue: poignée de roue à double tube soft touch avec une forme plus ergonomiqueRoues : 4 rouesType de roues : Roues doublesÉtiquette d'adresse : étiquette d'identification intégréeINTÉRIEUR:Compartiment inférieur : Compartiment inférieur avec séparateur et rubansCompartiment supérieur : Compartiment supérieur zippéBloc de séparation : dans le compartiment supérieur et inférieur, avec pocheRubans : Rubans croisés abaissés dans le compartiment inférieurSac à linge/chaussures : OuiCaractéristiques:Matériel: polypropylène tisséDimensions : 68 x 45 x 28,5 cmContenance : 67,5 LPoids : 2,9 kgRemarque supplémentaire :Ce poids comprend la doublure intérieure, mais n'inclut pas le coussin de fermeture à glissière et les rubans croisés qui sont amovibles.