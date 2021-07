Roadrunner : Un film sur Anthony Bourdain Review : Un souvenir déchirant d’un grand aventurier

On se souvient avec émotion d’Anthony Bourdain dans une rétrospective déchirante d’un grand aventurier. Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain porte un regard intime sur un individu complexe. Le documentariste primé Morgan Neville explore sa vie, de la célébrité fulgurante au suicide choquant de 2018 dans la France provinciale. Les amis, les collègues, l’équipe de production et la seconde épouse de Bourdain, Ottavia Busia, parlent franchement de leur perte tragique. Mais ce sont les propres mots obsédants de Bourdain qui éclairent le mieux ses espoirs, ses rêves et ses luttes. Il a fait l’expérience du monde à grande échelle. Il ne suffisait pas de faire taire ses doutes personnels.

Roadrunner commence en 1999 avec Antoine Bourdain à quarante-trois ans en tant que chef exécutif de la Brasserie française Les Halles à New York. Accro à la cocaïne et à l’héroïne en rétablissement qui a commencé dans la cuisine comme lave-vaisselle, Bourdain était perpétuellement en difficulté financière. Philippe Lajaunie, propriétaire des Halles, commente que Bourdain a toujours eu des difficultés à payer ses factures. Mais il avait une relation solide avec sa femme, Nancy Putkowski, et aimait écrire des essais décousus à son cercle d’amis proche. Ces discours prolifiques ont arraché à Bourdain un contrat de livre. « Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly » était un best-seller instantané qui a propulsé Anthony Bourdain sous les projecteurs. Il a rapidement participé à des tournées de livres, au Today Show et même à Oprah Winfrey.

Le film présente son agent, Kim Witherspoon, puis Lydia Tenaglia et Christopher Collins, les fondateurs mariés de Zero Point Zero Productions, qui ont filmé Anthony Bourdain depuis le début. C’est fascinant de le voir à ses débuts à la télévision. Tenaglia était abasourdi par la timidité de Bourdain. Il était maladroit et réservé devant la caméra. Lorsqu’ils ont réservé leur première série pour Travel Channel, elle a découvert que Bourdain n’avait jamais quitté le pays. Il n’avait lu que des choses sur des terres et des gens lointains. Les premières images d’Anthony Bourdian montrent l’effort concerté qu’il a mis dans son métier. Il n’était pas un naturel, mais a appris à s’exprimer à l’écran grâce à une préparation écrite approfondie.

Anthony Bourdain est devenu un nom connu avec le succès de « A Cook’s Tour » en 2002. La décennie suivante a été un tourbillon de gloire, de fortune et de nombreux voyages. Le plus important était sa cour et son mariage avec l’expert italien en arts martiaux, Ottavia Busia. Il a stupéfié son frère, ses producteurs et ses amis les plus proches en devenant père. Leur fille, Ariane, est née en 2007. Le film contient des images inédites de Bourdain faisant de son mieux pour être père. La cuisine était son lien avec la vie de famille. Mais Bourdain passait deux cent cinquante jours de l’année à filmer ses différents spectacles. Il était largement absent de sa famille. Cette séparation a eu un impact inévitable.

Les chefs David Chang, Eric Ripert, l’artiste David Choe et le musicien Josh Homme étaient de chers confidents d’Anthony Bourdain à cette étape de sa vie. Ils discutent d’un homme changé par le voyage. Sa série télévisée est passée d’un focus culinaire à un focus lifestyle. Bourdain, après des tournages déchirants au Liban et en Haïti, a ressenti un besoin journalistique de montrer de vraies personnes dans des pays souvent diabolisés par les médias occidentaux. Les images de la Libye, du Congo et de l’Iran décrivent Anthony Bourdain dans son état le plus introspectif. Cette introspection, combinée à son récent divorce, a marqué un changement dans sa personnalité.

Lydia Tenaglia, ses réalisateurs de longue date et ses assistants de production ont eu des problèmes majeurs avec Asia Argento. Bourdain est tombé sous le charme de l’actrice italienne. Il avait une concentration maniaque qui attirait l’attention sur ses intérêts. Asia Argento est devenue une partie intégrante de son émission CNN mondialement populaire, « Parts Unknown ». Elle a ensuite rendu public, dans le cadre du mouvement naissant Me Too, son viol par le magnat d’Hollywood Harvey Weinstein. Bourdain, qui s’était largement tenu à l’écart des commentaires sociaux, s’en est pris à Weinstein avec un brandon. Il avait trouvé une cause célèbre, mais elle était entièrement née de son obsession pour Argento. Le film est direct à cet égard. Les images de l’équipe Zero Point Zero montrant le dégoût de la présence d’Argento sont assez évidentes.

RoadrunnerL’acte final de vous fera pleurer. Il est difficile de voir ceux qui ont travaillé, connu et aimé Anthony Bourdain se débattre avec son suicide. Eric Ripert, qui tournait avec Bourdain en France au moment de sa mort, refuse d’en parler, d’autres pleurent ouvertement. Il avait une fille qui l’aimait et avait besoin de lui. Ils ne comprennent pas comment il a pu la laisser derrière. David Choe, dans une interview particulièrement bouleversante, parle de sa tristesse et de sa colère écrasantes face à la glorification du suicide de Bourdain. Ottavia Busia, dans ses derniers commentaires publics, se demande ce qu’elle aurait pu faire différemment.

Anthony Bourdain parle franchement tout au long du film de son adhésion précoce à l’éthique de la rockstar. Il s’est rebellé contre une bonne éducation pour être un junkie. Il pensait qu’on ne pouvait pas vraiment être cool sans souffrir. Dans sa vignette la plus poignante, il reconnaît qu’il a eu une belle vie et qu’il a eu la chance d’être aimé. La dépression est un nuage noir qui bloque l’espoir. C’est désolant de penser qu’il a ressenti une telle solitude dans ses derniers instants.

L’aide est disponible 24 heures sur 24 à la hotline nationale de prévention du suicide, (800) 273-8255. S’il vous plaît appelez si vous vous sentez désespéré et seul. Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain est produit par CNN Films, Tremolo Productions, HBO Max et Zero Point Zero. Il sortira en salles par Focus Features le 16 juillet.

