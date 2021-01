Riz Ahmed est assez sûr qu’il en a fini avec Star Wars, Venom et l’univers Spider-Man

Venin La star Riz Ahmed a confirmé qu’il ne reviendrait pas pour la prochaine suite de Sony, Venom: Let There Be Carnage, et pour une très bonne raison. Tout en discutant de son rôle dans le premier film, Ahmed a demandé si son méchant d’entreprise devenu monstre symbiotique, Carlton Drake AKA Riot, ferait un retour dans le suivi très attendu de cette année.

« Je pense que j’ai fini dans Venom. C’est assez concluant. Mec a explosé dans un vaisseau spatial. »

Drake a en effet explosé lors de la finale de 2018 Venin, et bien qu’Ahmed soit convaincu que cela signifie la fin pour lui dans cette franchise particulière, les fans de bandes dessinées sauront que des résurrections plus folles se sont produites. Pour l’instant au moins, il semble certainement qu’il ne sera pas inclus dans Venom: Que le carnage soit, ce qui est probablement une bonne chose étant donné que l’anti-héros extraterrestre et son compagnon humain auront déjà beaucoup à faire.

Bizarrement, Venin n’est pas la seule franchise dans laquelle le personnage d’Ahmed a explosé, l’acteur espère également qu’il reviendrait à Guerres des étoiles dans la série Disney +, Andor. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des plans pour le ramener dans la mêlée, Ahmed a répondu: « Je n’en ai simplement pas entendu parler, pour être honnête. »

La première Venin a présenté au public le journaliste de croisade de Tom Hardy, Eddie Brock, alors qu’il tente de démolir Carlton Drake de Riz Ahmed, le PDG de la société louche Life Foundation. Tout en enquêtant sur des expériences douteuses et des essais humains illégaux, Brock est involontairement fusionné avec un extraterrestre symbiotique doté de capacités mortelles et d’un vrai tempérament. Les deux partagent un lien particulier, mais au fil du film, cela devient une bromance inter-espèces inspirante pour les âges.

La suite, Venom: Que le carnage soit, ramènera Woody Harrelson, qui est apparu très brièvement dans un Venin scène post-crédits comme le criminel meurtrier Cletus Kasady. Un tueur en série psychotique incarcéré depuis un certain temps, le film trouvera Kasady obtenir son propre symbiote extraterrestre, et ensemble, ils deviendront le méchant supervillain connu sous le nom de Carnage.

Venom: Que le carnage soit est dirigé par le Seigneur des Anneaux La star Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel et Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock / Venom aux côtés de Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott et Naomie Harris. La suite devrait actuellement sortir aux États-Unis le 25 juin 2021, après avoir été retardée d’une date de sortie initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle.

Alors que Venom ne rencontrera peut-être plus Riot à l’écran, les fans ont bon espoir que le méchant de Marvel finira par se retrouver face à face avec Tom Holland. Homme araignée. Bien que rien n’ait été confirmé, des indices dans la prochaine sortie Sony Morbius ont tease que cet univers cinématographique et le MCU sont les mêmes, en grande partie grâce à l’inclusion de Spider-Man: les retrouvailles Michael Keaton, qui reprend le rôle d’Adrian Toomes AKA Vulture aux côtés de Michael Morbius de Jared Leto.

De retour en 2019, Venin le réalisateur Ruben Fleischer a fait allusion à un éventuel croisement entre Venin ‘ Et donc la chose vers laquelle je pense que cela se dirige, et ce sera passionnant à voir, c’est quand ils se confrontent réellement. » Cela nous vient du Hollywood Reporter.

