Riverdale terminera sa septième saison en 2023

La série de »Riverdale » verra sa fin l’année prochaine après sa septième saison. L’histoire qui a acquis une grande popularité pour sa diffusion sur le câble et son arrivée sur la plateforme Netflix, vient d’être annulée par la chaîne La CWdans un geste qui ne manquera pas de bouleverser de nombreux téléspectateurs qui pensaient que l’histoire d’adolescents transformés en adultes se poursuivrait encore de nombreuses années.

C’est en mars que le programme basé sur les bandes dessinées de archie a été renouvelée pour une septième saison, ainsi que d’autres séries qui sont sorties en même temps comme »The Flash » et d’autres séries qui ont également acquis une grande popularité comme »Walker » et »Kung Fu ». Cependant, « Riverdale » clôturera son histoire avec la saison 7 étant une autre des séries de longue date de The CW annulée, ainsi que d’autres grands comme « Legends of Tomorrow » et « Legacies ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : L’homme qui est tombé sur Terre, série : où regarder et de quoi il s’agit







Avec plus de 100 épisodes tout au long de sa diffusion télévisée, « Riverdale » a cimenté son nom comme l’une des séries les plus populaires parmi les jeunes adultes lors de sa première création en 2017. Elle se retrouvera plus tard sur Netflix, où elle atteindra un un public plus large, étant disponible dans différentes parties du monde et surprenant tous les téléspectateurs avec des scènes auxquelles on n’aurait jamais pensé dans les bandes dessinées d’Archie.

Mettant en vedette un grand nombre d’acteurs légendaires des années 1980 et 1990, la série était très populaire pour ses thèmes autour de la drogue, du sexe et du meurtre, mêlant réalité et fantaisie. De même, cela a aidé de nombreux acteurs à lancer leur carrière avec KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Charles Melton et Vanessa Morgan devenant des superstars.

Cela pourrait aussi vous intéresser : She-Hulk : Defender of Heroes, rencontrez la nouvelle série Marvel

Malheureusement, l’année prochaine, le casting devra dire au revoir à » Riverdale », mais nous pourrons certainement voir les acteurs poursuivre leur carrière et se plonger dans d’autres types d’histoires au-delà du drame pour adolescents.