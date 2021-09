La finale de la cinquième saison de « Riverdale« Se rapproche, mais les mystères de cette tranche continuent. Betty est toujours à la recherche de sa sœur, Veronica doit toujours s’occuper de son mari, tandis que Jughead et Archie sont aux prises avec leur passé. Pendant ce temps, la ville reste entre les mains de Hiram Lodge.

Dans ‘Le Retour des Pussycats’ (5×15), après être allée au MIA pour la moitié de leur tournée mondiale, Josie McCoy revient de façon inattendue à Riverdale. Alors que Veronica fait preuve de créativité après une visite surprise de sa vieille amie Alexandra Cabot, Toni intervient pour aider Tabitha et Veronica à conclure un accord.

Josie retrouve ses anciens camarades de groupe Valerie et Melody, et les Pussycats reviennent sur scène. Melody Valentine écrit un roman, Valerie Brown est une artiste en herbe et Josie obtient la permission d’enregistrer un nouveau single à l’école en échange d’un enseignement temporaire de la musique.

De plus, il est révélé que la vraie raison du retour de Josie est la mort tragique de son père, Myles McCoy. Alors que va-t-il se passer dans le prochain épisode ?

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LE CHAPITRE 16 DE LA SAISON 5 DE « RIVERDALE » ?

‘Chapter Ninety-Two : Band of Brothers’ (5×16), chapitre 16 de la cinquième saison de « Riverdale», ouvre ce mercredi 14 septembre 2021 à 20h00 aux États-Unis à travers Le CW.

Au Mexique, il sera diffusé le 14 septembre à 20h30. à travers les écrans de chaîne Warner. En Argentine, en Colombie et au Chili, l’épisode 16 sera disponible à partir du jeudi 16 septembre à minuit.

En Espagne, le nouvel épisode de «Riverdale« Sera en première le jeudi 16 septembre à 23h15. à travers de Série Movistar.

Mexique : 20h30. Mercredi 15 septembre.

Argentine, Colombie, Chili et Pérou : 12h00. Jeudi 16 septembre.

Espagne : 23h15. Jeudi 16 septembre.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LE CHAPITRE 16 DE LA SAISON 5 DE « RIVERDALE » ?

D’après le synopsis du seizième épisode de la cinquième saison de « RiverdaleAprès avoir entendu des nouvelles inattendues sur son ancien commandant, Archie se confie à l’oncle Frank sur son passage dans l’armée.

Pendant ce temps, Cheryl et Kevin tentent de prendre le contrôle du ministère, tandis que Jughead doit préparer de multiples excuses. De plus, Veronica devra s’occuper de la situation qui a conduit Chad à consulter la SEC contre lui.

Apparemment dans la bande-annonce du nouveau chapitre de la série de Le CW, Betty portera son enquête à un autre niveau, et apparemment Tabitha essaiera de l’empêcher d’utiliser ces méthodes pour trouver Polly.