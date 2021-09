Bien que la dangereuse enquête de Betty ne soit pas encore terminée, apparemment le nouvel épisode de la seconde moitié de la cinquième saison de « Riverdale”, Intitulé ‘Chapter Ninety-One: The Return of the Pussycats’, se concentrera sur le retour de Josie McCoy (Ashleigh Murray).

Dans le chapitre précédent du cinquième versement, Cheryl fait appel à Archie, Kevin, Fangs et Reggie après avoir découvert qu’il y a du palladium sous son terrain. Pendant ce temps, Betty et Alice affrontent un camionneur qui pourrait avoir été impliqué dans la disparition de Polly.

De plus, Jughead et Archie sont confrontés à des événements du passé. Ce dernier rend visite à un nouveau thérapeute nommé Dr Winters, à qui il parle de ses cauchemars et accuse plus tard ses hallucinations, qui étaient en fait produites par le monoxyde de carbone des mines.

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LE CHAPITRE 15 DE LA SAISON 5 DE « RIVERDALE » ?

‘Chapter Ninety-One: The Return of the Pussycats’ (5×15), chapitre 15 de la cinquième saison de « Riverdale», ouvre ce mercredi 8 septembre 2021 à 20h00 aux États-Unis par Le CW.

Au Mexique, il sera diffusé le 8 septembre à 20h30. à travers les écrans de chaîne Warner. En Argentine, en Colombie et au Chili, l’épisode 15 sera disponible à partir du jeudi 9 septembre à minuit.

En Espagne, le nouvel épisode de «Riverdale« Sera en première le jeudi 9 septembre à 23h15. à travers de Série Movistar.

Mexique : 20h30. Mercredi 8 septembre.

Argentine, Colombie, Chili et Pérou : 12h00. Jeudi 9 septembre.

Espagne : 23h15. Jeudi 9 septembre.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LE CHAPITRE 15 DE LA SAISON 5 DE « RIVERDALE » ?

D’après le synopsis du quinzième épisode de la cinquième saison de « RiverdaleAprès être allée à MIA pour le milieu de sa tournée mondiale, Josie McCoy revient de façon inattendue à Riverdale.

Alors que Veronica fait preuve de créativité après une visite surprise de sa vieille amie Alexandra Cabot, Toni intervient pour aider Tabitha et Veronica à conclure un accord.

Comme on le voit dans la bande-annonce du nouveau chapitre de la série The CW, les Pussycats se retrouveront sur scène et Josie retrouvera ses anciens camarades de groupe Valerie et Melody, et la vraie raison de leur retour sera révélée.