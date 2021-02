ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le sixième épisode de la cinquième saison de « Riverdale”Archie, Betty, Veronica et Jughead se préparent pour leur premier jour en tant que nouveaux professeurs à Riverdale High. De plus, Ronnie présente son mari, Chad, au groupe; Archie et Toni se tournent vers Cheryl pour l’aider à redémarrer les équipes de football et de cheerleading.

Alors que Veronica enseigne l’économie, Archie dirige le Corps de formation des officiers de réserve (ROTC), Jughead enseigne des cours d’anglais et Betty dirige le magasin d’automobiles, Hiram craint la réouverture de Riverdale High donnera espoir à la ville et l’aidera à revenir.

En plus des cours, chacun des protagonistes doit faire face à ses problèmes personnels, Ronnie veut ouvrir une bijouterie sans que son mari contrôleur, Chad, ne le découvre et Betty s’inquiète de la disparition de sa sœur, mais Archie propose de la «distraire». Alors que le nouveau couple reconstitue la scène du Titanic dans le magasin automobile, l’alarme incendie de l’école retentit.

Apparemment, les étudiants de Stonewall Prep, sous les ordres d’Hiram, allument une poubelle au milieu de la salle. Il n’a pas fallu longtemps à Archie pour découvrir que les coupables étaient des joueurs de football, alors il a confronté Reggie, qui est l’entraîneur de cette institution et le bras droit d’Hiram.

Après avoir battu son vieil ami, le fils de Fred promet de battre Stonewall Prep sur le terrain de football. Cependant, pour cela, il doit d’abord réunir une équipe et obtenir un financement, pour la dernière il se tourne vers Cheryl Blossom, mais elle refuse, principalement parce qu’elle a des problèmes financiers qu’elle envisage de résoudre en vendant de faux tableaux.

LA SÉPARATION DE VERONICA ET DU TCHAD

Archie n’a donc d’autre choix que de se tourner vers son ex, qui accepte de financer l’équipe de football. Cependant, Chad suggère qu’Archie remodèle l’appartement du Pembrooke pour qu’il ne s’agisse pas d’un « don caritatif », accepte la jeune coach sans complications, mais Veronica est en colère par l’attitude de son mari.

Ce dernier, ajouté aux négociations secrètes de Chad et Hiram, amène Veronica à demander du temps à son mari. Même s’ils ont chanté ensemble la veille et ont accepté de vivre dans deux villes, Ronnie lui demande de partir.

Veronica et son mari Chad prendront du temps (Photo: The CW)

LE CORPS DE POLLY?

Grâce à Toni, Betty découvre que Polly a passé beaucoup de temps à la halte routière à faire des affaires louches, et avec l’aide de Kevin, elle se connecte au compte en ligne secret de sa sœur pour organiser une réunion avec l’un de ses «clients» réguliers.

Betty arrête un chauffeur de camion et il admet qu’il a acheté Polly Jingle Jangle et l’a emmenée un demi-mile jusqu’à ce qu’elle saute de son camion et commence à fuir. Avec cette information, le jeune détective trouve le portefeuille et les chaussures de Polly sur le bord de la route. Mais le pire arrive quand ils suivent son téléphone portable et arrivent à un cadavre. Est-ce Polly?

Pendant ce temps, Jughead se rapproche de plus en plus de Tabitha et découvre également une histoire sur les enlèvements extraterrestres et les choses qui vivent dans des grottes au bord de la route, qui captent son attention.