River City Girls 2 bat PS5, PS4 l’année prochaine

Une suite du très populaire bagarreur rétro River City Girls est en cours de développement pour la PlayStation 5 et la PS4, tandis que l’original écrasera également le système de nouvelle génération de Sony. La suite – qui devrait sortir en 2022, avec Arc System Works sur les tâches de publication et le développement de WayForward – suivra directement les événements de son prédécesseur et vous mettra à nouveau aux commandes de Misako et Kyoko, ainsi que Kunio, Riki et Suite.

Le communiqué de presse taquine: «De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements et le retour d’un vieil ennemi vous attendent, avec le même sens de l’humour exagéré et le même combat à adrénaline que son prédécesseur. Le jeu proposera également une action en coopération à deux joueurs à la fois localement et en ligne.

Comme mentionné précédemment, l’original fera également son chemin vers la PS5 à un moment donné dans le futur. Les deux jeux recevront des versions physiques, gracieuseté de Limited Run Games.