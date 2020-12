Rita Ora parle de Rob Kardashian Fling: «  J’ai oublié ça  »

Tu te souviens quand Rita Ora et Rob Kardashian sont sortis ensemble?

C’était plus tôt dans leur carrière, lorsque Kardashian jouait sur L’incroyable famille Kardashian et Ora était une chanteuse montante, mais cela n’a pas duré très longtemps. Réfléchissant à leur romance, Ora a admis dans une nouvelle interview qu’elle avait même «oublié» qu’elle était sortie avec le designer Arthur George. Mais ensuite, elle a rappelé que c’était un moment «très amusant» de sa vie.

Rita Ora et Rob Kardashian ont eu une brève aventure

Ora et Kardashian sont sortis pendant deux mois en 2012, selon Us Weekly. Le couple a eu une rupture houleuse qui a joué sur les réseaux sociaux après que Kardashian ait accusé le chanteur de «How We Do» d’être infidèle avec «plus de 20 mecs».

«Comment une femme qui est si occupée à essayer de démarrer sa propre carrière peut-elle avoir le temps d’être avec autant de mecs tout en étant en couple», écrivait-il sur Twitter à l’époque. «Je suis en fait dégoûté qu’une femme puisse abandonner son corps à plus de 20 mecs en moins d’un an tout en essayant de démarrer une carrière.

Mais Ora s’est défendue en déclarant à un média australien en 2013: «Je n’ai jamais pensé que c’était en fait une relation, en toute honnêteté. Je ne l’ai jamais défini mentalement comme «petit ami, petite amie». Quand je me suis séparé de lui, j’ai dit: «C’est parce que je ne suis jamais là, je ne sais pas comment faire». C’est tout ce que j’ai dit, alors… le reste est arrivé.

Depuis lors, elle n’a pas montré beaucoup d’intérêt pour discuter de Kardashian ou de leur aventure, racontant Le club du petit-déjeuner en 2014: «C’était une phase et un moment de ma vie. Vous savez, en avant et en haut. »

Rita Ora a fait un rare commentaire sur sa aventure avec Rob Kardashian dans une interview de décembre 2020

Ora parlait avec le Sunday Times lorsqu’elle a été interrogée sur sa aventure avec Kardashian.

«Oh, j’ai oublié ça», dit-elle. «C’était de très courte durée. J’étais si jeune. C’était amusant. C’était très, très amusant, je suppose. C’est tout ce dont je me souviens.

Kardashian n’a pas publiquement adressé ses commentaires, au moment de la rédaction de cet article. Mais ces dernières années, il a également eu des choses plus positives à dire sur Ora, y compris en 2018 lorsque il l’a soutenue publiquement au milieu des critiques pour ses paroles dans sa chanson «Girls».

Qui sortent avec Rita Ora et Rob Kardashian maintenant?

Ora sort maintenant avec le réalisateur vidéo Romain Gavras, qu’elle aurait rencontré plus tôt en 2020.

Pour sa part, Kardashian semble être célibataire, mais Us Weekly a rapporté en août qu’il «sortait avec désinvolture». Sa dernière relation sérieuse était avec Blac Chyna, la mère de sa fille de 4 ans, Dream.

