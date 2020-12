Rita Ora dit qu’elle a oublié qu’elle est sortie avec Rob Kardashian

Dans une interview récente, Rita Ora a révélé franchement qu’elle avait oublié qu’elle était une fois sortie avec Rob Kardashian.

La seule relation que la plupart d’entre nous se souviennent de Rob Kardashian, est la très turbulente qu’il a eue avec Blac Chyna, soyons honnêtes. Leur drame relationnel incessant et désordonné entre 2016 et 2017 était aussi divertissant qu’emblématique. La culture pop les remercie pour leurs contributions. Mais au-delà de cela, Kardashian a eu une brève relation avec la chanteuse de « Black Widow », Rita Ora, en 2012 et même elle oublié. En parlant récemment avec Le Sunday Times, Ora a été interrogée sur la relation éphémère qu’elle avait avec Kardashian, à laquelle elle a répondu: « Oh, j’ai oublié ça. » Elle a rapidement sauvé – ce que je ne peux qu’imaginer aurait été une gifle à Rob – en ajoutant qu’une fois rappelé, elle a de très bons souvenirs de leur relation. «C’était de très courte durée», a-t-elle expliqué. «J’étais si jeune que c’était amusant. C’était très, très amusant, je suppose. C’est tout ce dont je me souviens. Ora et Kardashian ont initialement déclenché des rumeurs de rencontres à l’été 2012, mais ont fini par arrêter en novembre de cette année. « C’est vraiment triste … ils s’aimaient vraiment mais avec lui vivant à LA et elle à Londres, il devenait impossible de maintenir une relation », a révélé une source interne au moment de leur rupture. De nos jours, Kardashian a une nouvelle petite amie, Aileen Giselle, avec qui il aurait commencé à sortir en août. «Les sœurs de Rob ont remarqué qu’il était beaucoup plus heureux et elles ont réussi à lui faire comprendre qu’il parlait à quelqu’un qu’il aime, mais c’était tout ce qu’elles pouvaient obtenir. Elles lui ont donné son espace, mais maintenant que c’est là-bas ils vont le griller pour plus », avait révélé une source à l’époque. « Si c’est sérieux, ils voudront la rencontrer tout de suite. Ils sont très protecteurs envers lui … Être le seul frère Kardashian a ses avantages. Mais cela peut aussi sembler accablant chaque fois qu’il commence à sortir avec une fille à cause bien sûr de ses sœurs. J’adorerais connaître tous les détails. Surtout que Dream est dans l’image maintenant, il ne s’agit plus seulement de Rob. « [via] + [via]