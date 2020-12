Ripple et sa crypto-monnaie XRP en chute libre depuis la plainte US SEC: Coinbase annonce qu’il arrête de fonctionner avec lui

Alors que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies basées sur la blockchain ont grimpé ces dernières semaines, l’une d’entre elles passe un très mauvais moment. Plus précisément, c’est XRP et surtout la société derrière, Ripple. Une plainte déposée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 22 décembre a mis le XRP sous les projecteurs. À tel point que maintenant Coinbase a décidé de cesser d’autoriser le trading XRP.





Le grand succès de Ripple est survenu il y a à peine trois ans, lorsque XRP a commencé à se renforcer en raison des différents avantages dont il dispose, tels que l’immédiateté de ses transactions. Son coup le plus dur a cependant été maintenant, quand la SEC américaine a décidé de déposer une plainte auprès des responsables de Ripple.

Selon la SEC, le procès est dû à une vente présumée de valeurs mobilières sans autorisation à cet effet. Ripple (la société) a plus de la moitié du XRP disponible et le vend sous forme de devises et non de titres. La Securities and Exchange Commission veut voir dans quelle mesure le XRP est une monnaie et non un titre, car il n’est pas aussi décentralisé que Bitcoin ou Ethereum par exemple.

Hors Coinbase le 19 janvier

Quoi qu’il se passe chez Ripple, a directement affecté la valeur de XRP en tant que crypto-monnaie. Sa valeur est déjà tombée à moins de la moitié de ce qu’elle valait il y a dix jours. La plainte de la SEC a sans aucun doute été le facteur principal et maintenant des mesures comme celle de Coinbase ne font qu’empirer les choses.

Comme annoncé par Coinbase sur son blog officiel, ils arrêtent une partie des opérations avec XRP et à compter du 19 janvier 2021 tous les types d’opérations sont suspendus. Les utilisateurs de Coinbase qui ont des valeurs XRP pourront s’en débarrasser jusqu’au 19 janvier prochain à 10 heures, heure du Pacifique.

Coinbase est l’un des plus grands échange des crypto-monnaies dans le monde, qui ont décidé de ne pas s’impliquer davantage avec XRP un coup très fort pour la crypto-monnaie et Ripple. Autres Échanges tels que OK Coin et Bitstamp ont également suspendu le trading XRP.

Valeur XRP au cours du mois de décembre selon CoinMarketCap.

De Ripple, ils n’ont pas tardé à répondre et chercher à minimiser la situation faisant valoir que la plupart de ses opérations ne sont pas situées aux États-Unis. Ils demandent également une réglementation plus claire pour les crypto-monnaies dans le pays américain, en prenant comme exemple le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse et Singapour.

Via | Coinbase

Plus d’informations | SECONDE