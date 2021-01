Riot partage une table de référence pour Teamfight Tactics

Avec la table de référence pour Teamfight Tactics que Riot Games nous a laissée, la victoire sera plus à portée de main.

Coupables, nous savons très bien que Riot Games est « à part entière ». Peut-être que si vous ne suivez qu’un de leurs titres, vous n’aurez pas de problèmes, mais puisque vous avez League of Legends, TeamFight Tactics et Legends of Runeterra … vous risquez de vous retrouver un peu submergé par tant de patchs, de nouveaux deck ou de changements de thème. Heureusement, vous ne pouvez pas dire qu’ils ne veulent pas nous faciliter les choses, et c’est que Riot a partagé un table de référence pour Teamfight Tactics.

Et c’est que les débuts de ce titre sont très lointains, voyant le passage d’éléments ou de classes plus « galactiques ». Le thème actuel du jeu est le Festival of Beasts, qui dure depuis quelques semaines maintenant. Mais, comme on dit, s’adapter aux nouvelles interactions entre les classes des personnages peut être une tâche un peu ardue … qui peut nous conduire à un essai et une erreur dans lequel notre LP peut être assez dangereux. Et c’est là que le tableau susmentionné entre en jeu. Dans celui-ci, nous pouvons voir toutes les classes que le jeu a actuellement, en classant les champions dans chacune d’elles.

Avec cette « feuille de triche » entre les deux, les jeux deviendront sans aucun doute un peu plus faciles jusqu’à ce que nous mémorisions quelle combinaison a la meilleure synergie avec une classe ou une autre. Bien que, bien sûr, le hasard en termes d’objets et de champions fasse le reste!