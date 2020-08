Rihanna sur l’héritage après la mort

31/07/2020 23h15

La question de son héritage a été une surprise totale pour Rihanna. Fait intéressant, l’icône n’a probablement jamais pensé à cela.

Rihanna (32 ans) est l’une des plus grandes superstars de la dernière décennie. Le neuf fois lauréat d’un Grammy ne sera pas seulement dans le Musique G.pour entrer dans l’histoire.

Au-delà de son travail artistique de chanteuse et d’actrice, la beauté de la Barbade a créé un véritable empire avec ses marques Fenty. Leurs marques sont parmi les premières à proposer des produits pour les personnes de toutes les catégories de poids et de toutes les couleurs de peau.

Produits pour les clients de toutes formes et couleurs

Avec sa marque de sous-vêtements Savage X Fenty, elle vend de la lingerie sexy de la taille XS à 4XL ci-dessous et de la taille bonnet 65 A à 105 I ci-dessus. Ses soutiens-gorge de couleur chair sont disponibles dans de nombreuses couleurs (de peau) différentes, de sorte qu’ils servent le but pour les gens du monde entier.

C’est la même chose avec son maquillage. Avec plus de 50 teintes différentes, tous les clients sont servis, de la Japonaise à la peau très claire à une Africaine à la peau très foncée. Avec cette idée simple pour Fenty Beauty, Rihanna a révolutionné le marché.

Maquillage parfait pour les peaux foncées

C’est difficile à croire, mais personne en face d’elle n’a produit un maquillage aussi parfait pour les personnes à la peau foncée, où environ 70% de la population mondiale n’a pas la peau blanche.

Rihanna et une question surprenante

Le 31 juillet 2020, Rihanna a publié sa dernière marque. Fenty Skin propose des produits de soins de la peau unisexes. Lors de leur tournée de relations publiques pour lancer la marque, l’icône de Interviewé Scott Evans pour “Access”, quel héritage elle veut laisser au monde. La superstar a réagi complètement surprise et adorable terre à terre à cette question.

Le chanteur a déclaré: «Bon sang, je n’y ai jamais pensé. Je veux être fier de tous mes produits. Même maintenant. Si jamais je pars, ils devraient être capables de se débrouiller seuls. Toutes les choses que j’ai trouvées formidables, en lesquelles je croyais, dont j’étais fier, qui ont enrichi les gens et les ont vraiment aidés.

“Je veux juste faire de mon mieux”

Et plus loin: «Je ne peux qu’essayer d’être aussi sincère que possible. Et pour être honnête, je ne pense pas à ce que seront les gros titres quand je serai mort. Si je faisais cela, je ne pourrais plus être honnête avec moi-même. Je veux juste être moi-même et faire de mon mieux.

C’est précisément cette terre-à-terre et cette rectitude qui font de Rihanna la femme la plus cool du monde des affaires!