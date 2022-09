Rihanna a une fois refusé une performance au Super Bowl pour soutenir Colin Kaepernick

Rihanna a ravi les fans en annonçant qu’elle se produira au Super Bowl LVII l’année prochaine, mais certains ont été surpris par le changement soudain d’opinion de la chanteuse concernant la NFL.

Les fans de l’interprète de « Diamonds » attendaient avec impatience la nouvelle musique de l’artiste qui n’a pas sorti d’album depuis son hit « ANTI » en 2016.

Donc, inutile de dire que l’annonce a été passionnante pour beaucoup. Mais, pour d’autres, la chanteuse revient sur sa parole.

Rihanna a une fois refusé le Super Bowl pour soutenir Colin Kaepernick.

En 2018, Rihanna a fait la une des journaux en refusant l’offre de la NFL de se produire à la mi-temps de 2019 pour se montrer solidaire de Colin Kaepernick et de sa manifestation pacifique contre la brutalité policière.

Kaepernick a été expulsé de la NFL après avoir suscité la controverse en s’agenouillant à plusieurs reprises pendant l’hymne national tout au long de 2016.

À l’époque, Rihanna pensait que jouer dans le sillage de la réponse de l’organisation à la manifestation de Colin Kaepernick la ferait apparaître comme une « vendue ».

« Je ne pouvais pas oser faire ça », a déclaré Rihanna à Vogue en 2018 lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait refusé la performance.

« Pour quoi? Qui en profite? Pas mon peuple. Je ne pouvais tout simplement pas être un vendu. Je ne pouvais pas être un facilitateur. Il y a des choses au sein de cette organisation avec lesquelles je ne suis pas du tout d’accord, et je n’étais pas sur le point de va leur rendre service de quelque manière que ce soit.

Ainsi, hier, les fans étaient confus lorsqu’elle a posté une photo de sa main tatouée tenant un ballon de football.

Beaucoup ont estimé qu’il n’y avait pas eu suffisamment d’amélioration pour justifier le changement de ton de Rihanna.

Alors, qu’est-ce qui a fait changer d’avis RiRi à l’idée de se présenter à l’un des plus grands spectacles de divertissement de l’histoire ?

La NFL a accepté de financer l’activisme communautaire des joueurs

Au cours de la saison 2017, la NFL et la Players Coalition ont convenu que la NFL soutiendrait financièrement les efforts d’activisme des joueurs.

L’arrangement était que la ligue fournirait près de 90 € d’aide à des causes sociales. Les fonds devaient servir à améliorer l’application de la loi, la réforme de la justice pénale et l’éducation.

Mais ce n’était pas suffisant, car le public a vite appris que la NFL s’attendait à la conformité en retour. Les responsables de la ligue ont stipulé que les joueurs devaient cesser de s’agenouiller pendant l’hymne national.

En février 2019, les deux Kaepernick se sont installés avec la NFL pour un montant non divulgué après que l’ancienne star du football a intenté une action en justice pour des allégations selon lesquelles la ligue était de connivence avec leurs équipes pour l’empêcher de jouer.

Colin est ensuite devenu le visage et la voix d’une campagne publicitaire controversée de Nike où il a encouragé les téléspectateurs à « croire en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier.

Le commissaire de la NFL a admis des actes répréhensibles dans le traitement par la ligue des protestations des joueurs.

En juin 2019, Roger Goodell, le commissaire de la NFL, a publié une vidéo indiquant que la ligue avait eu tort de tenter de retirer aux joueurs le droit de manifester pacifiquement.

Il a reconnu les victimes noires de la brutalité policière comme George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery.

Dans cette même vidéo, il a condamné le racisme et a encouragé tout le monde à s’y opposer.

Il manquait visiblement dans la vidéo de Goodell toute mention de Kaepernick, ce qui a conduit beaucoup à douter de l’authenticité.

Les attitudes générales ont changé à propos des manifestations de la NFL.

Depuis que Kaepernick a été exclu de la ligue pour s’être agenouillé pendant l’hymne national, de nombreuses personnes qui se sont d’abord prononcées contre lui ont changé de position.

Tom Brady, ainsi que plusieurs propriétaires d’équipe, qui ont d’abord commencé à critiquer Colin, ont finalement cherché à comprendre et ont pris conscience des inégalités raciales, offrant leur soutien à la cause.

Avec une myriade de joueurs et de propriétaires dénonçant l’injustice sociale, les personnes qui boycottaient auparavant la NFL commencent lentement à revenir dans les tribunes.

