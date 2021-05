Riders of Justice Review: Mads Mikkelsen dirige un ensemble formidable dans cette brillante comédie noire

Cavaliers de la justice est un film danois absolument génial qui traverse intelligemment plusieurs genres. Ce qui commence comme un thriller de vengeance se transforme en une comédie noire méchante avec beaucoup de cœur. Une superbe distribution d’ensemble, dirigée par le toujours fantastique Mads Mikkelsen, vous fera rire aux éclats et grincer des dents en même temps. Cavaliers de la justice est un divertissement formidable avec un côté subversif. Il est rare de voir un film qui aborde avec succès autant de thèmes différents.

Cavaliers de la justice s’ouvre sur un acte de vol apparemment inoffensif qui repousse un raz-de-marée d’événements. Au Danemark, l’adolescente Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) et sa mère (Anne Birgitte Lind) reçoivent des nouvelles inattendues. Markus Hansen (Mads Mikkelsen) a décidé de rester avec son unité en Afghanistan pendant encore trois mois. Il prend soin de sa famille, mais a mis sa carrière de soldat avant tout. Sa femme décide de passer une «journée sautée» et d’emmener leur fille en ville pour s’amuser.

Pendant ce temps, Otto (Nikolaj Lie Kaas), un statisticien aimable avec un bras estropié, Lennart (Lars Brygmann), un hacker de génie avec des problèmes psychologiques, et Emmenthaler (Nicolas Bro), un modélisateur informatique gravement obèse et sensible, sont tous licenciés sans cérémonie. leurs emplois. Otto rentre à la maison dans un train bondé. Il cède généreusement sa place à une gentille femme et à sa fille. Lorsque le train s’écrase dans un incident horrible. Otto est submergé par la culpabilité d’avoir survécu. Mais alors qu’il enquête sur les détails de la tragédie, Otto conclut que ce n’était pas un accident.

Il y a beaucoup de surprises dans ce film. L’intrigue est multicouche avec différents personnages changeant constamment la direction du récit. Les bizarres socialement maladroits et les soldats des forces spéciales d’élite se retrouvent plongés dans une situation unique. Une mission claire de vengeance est devant eux. Mais ils doivent travailler ensemble pour atteindre leur objectif. Apprendre à faire face au chagrin, à la colère et à la solitude conduit à un nouveau sens du but. Les personnages font face à leurs insuffisances les plus profondes tout en découvrant ce que signifie appartenir. Leur voyage est révélateur et d’une profondeur inattendue.

Cavaliers de la justice a des éléments comiques sombres qui vont de la conversation subtile, aux coups verbaux querelleurs et aux révélations visuelles sauvages. Il y a des scènes dans ce film qui sont hystériques, mais dérangeantes à couper le souffle. Chaque personnage a une histoire qui a façonné sa personnalité unique. Ces événements passés sont révélés à différents moments du récit. Les sujets sont inconfortables, mais explorés avec humour. Le rire peut être le meilleur remède face à des situations déchirantes.

Le réalisateur / scénariste Anders Thomas Jensen fait un travail formidable sur tous les fronts ici. Son scénario est bien écrit et exécuté avec une touche adroite. Le casting de l’ensemble joue les uns sur les autres sans suragir avec le matériau audacieux. Leur chimie est essentielle, des scènes d’action graphiques aux moments plus calmes de compréhension et d’amitié. Cavaliers de la justice est un joyau au box-office et l’un de mes films préférés de l’année jusqu’à présent. Cavaliers de la justice a un dialogue danois avec des sous-titres anglais. Le film est principalement produit par Zentropa Entertainments. Il sortira en salles aux États-Unis le 14 mai par Magnet Releasing et Magnolia Pictures, puis disponible sur demande une semaine plus tard le 21 mai.

Sujets: Streaming

