Riddick 4 se dirige vers le tournage assure Vin Diesel

Bien qu’attendu depuis longtemps, Riddick 4 arrive vraiment, vraiment, c’est juste une question de bon timing. Ceci, selon la star Vin Diesel, qui essaie depuis longtemps de lancer la quatrième entrée dans la franchise de science-fiction. Le film est officiellement sous-titré Furya et le scénario est écrit depuis 2019. Maintenant, l’acteur dit qu’il se dirige vers le tournage et partage où la production devrait avoir lieu. Il a également exalté le script et a même taquiné un éventuel nouveau jeu vidéo dans la franchise.

vin Diesel fait actuellement la promotion F9, qui est sorti en salles aux États-Unis ce week-end. Il a dépassé le box-office et est devenu le plus gros week-end d’ouverture depuis Star Wars : L’Ascension de Skywalker est sorti en décembre 2019. Alors que Fast & Furious 10 et 11 sont sur le pont, Diesel n’a pas oublié Chroniques de Riddick. Lors d’une récente interview, voici ce que Diesel avait à dire sur la situation.

« [Director] David Twohy, il a écrit un excellent scénario. C’est juste une question de timing quand on a l’opportunité de tourner ça. Mais je crois que nous tournons ça en Australie. Et ce serait le quatrième chapitre de cette série, ce qui serait génial. Nous avons eu beaucoup de succès avec Escape From Butcher Bay. On dirait qu’il y a une éternité maintenant. Mais, j’imagine que nous profiterions de l’espace de jeu et ajouterions un chapitre supplémentaire, mais certainement, le [movie’s] le script est déjà écrit. On peut donc dire sans se tromper que nous nous dirigeons vers le tournage du quatrième chapitre de Riddick. »

Riddick 4 : Furya sera la quatrième entrée de la série. La franchise a débuté avec Pas de noir en 2000, lorsque Vin Diesel était encore en train de s’imposer comme un nom à Hollywood. Alors que le film n’a pas été un énorme succès, une suite avec un budget beaucoup plus important, Les Chroniques de Riddick a été publié en 2004. Il n’a pas bien fonctionné commercialement, ne rapportant que 107 millions de dollars dans le monde contre un budget énorme, qui serait de l’ordre de 120 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, Diesel a réussi à obtenir un troisième film,Riddick fait. Sorti en 2013, il s’est bien comporté, gagnant 94 millions de dollars contre un budget de 38 millions de dollars.

Comme le cinéaste l’a également taquiné, Évadez-vous de Butcher Bay était un jeu vidéo se déroulant dans la série sortie en 2004. Un autre jeu, intitulé Assaut sur Dark Athena, est sorti en 2009. Les jeux vidéo étant une force si dominante dans le divertissement moderne, il serait logique d’associer le quatrième film à un autre jeu. Cela semble être ce que Diesel suggère.

David Twohy a réalisé toutes les entrées de la série à ce jour. Il sera en effet de retour pour Riddick 4 : Furya le moment venu. Pendant ce temps, Vin Diesel reste occupé comme Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 se prépare à commencer le tournage, avec son nouveau film Muscle également sur le pont. De plus, Diesel est à bord pour jouer et produire un Rock ‘Em Sock ‘Em Robots film. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via GamesRadar.

