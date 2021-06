Ricky Gervais est ajouté au Hollywood Walk of Fame

Ricky Gervais cimentera sa place dans les livres d’histoire d’Hollywood en obtenant une étoile sur le tristement célèbre Walk of Fame.

Le comédien hilarant a reçu l’immense honneur pour sa contribution à l’industrie du divertissement au cours des deux dernières décennies.

Non seulement sa série Netflix a Vie après la mort a été la sitcom britannique la plus regardée au monde pendant deux années consécutives, mais le joueur de 59 ans a également réussi à remporter 25 Emmy Awards, 11 Baftas et neuf Golden Globes et détient toujours le record du stand-up le plus vendu de tous temps.

Mais il n’est pas le seul à obtenir l’honneur d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Crédit : PA

La liste d’honneurs du Hollywood Walk of Fame Class of 2022 comprend des personnalités comme Michael B. Jordan, Macaulay Culkin, Avril Lavigne, Ewan McGregor, Carrie Fisher et DJ Khaled.

Des centaines de nominations ont été données au conseil d’administration du Hollywood Walk of Fame et cela a été réduit à seulement 38 lauréats pour 2022.

En parlant de Vie après la mort, Ricky et l’équipe ont commencé à filmer la dernière saison de la série. En avril, il a posté une photo de lui tenant un clap, avec la légende : « Action ! »

Les fans de la série sont clairement – et très naturellement – enthousiasmés par la nouvelle.

Commentant la publication, une personne a déclaré: « Tellement heureux. Jamais la perte et le chagrin n’ont été décrits avec une telle honnêteté, merci. »

Faisant écho à ces sentiments, un autre a ajouté: « Cela me rend incroyablement heureux. Pas seulement la nouvelle que AL3 est en train de filmer, mais votre sourire maniaque. Il y a quelque chose d’aussi joyeux et dérangeant à ce sujet. »

Le comédien espère que la série sera prête à être diffusée d’ici la fin de l’année.

S’exprimant dans une interview sur Lorraine en février, il a dit : « Tout se passe bien, nous tournons en avril et mai et ensuite ça prend quelques mois pour le montage et puis ça prend quelques mois pour mettre en 160 langues.

« Alors, j’espère [it will air] d’ici la fin de l’année. »

Après la vie suit Tony (joué par Gervais), un homme qui lutte pour accepter la mort de sa femme, alors qu’ile aussi essayer d’améliorer ses relations avec les autres personnes dans sa vie.

La comédie noire a touché une corde sensible chez les gens, mais il en va de même pour les autres thèmes de la santé mentale et de ce qu’il faut faire lorsqu’un de vos proches décède trop tôt.