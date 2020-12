Rick Ross, Trick Daddy et JT Money Form « Miami Mount Rushmore »

Trois légendes se connectent comme Rick Ross, Trick Daddy et JT Money forment la base de «Miami Mount Rushmore».

Il n’est pas rare d’entendre Mount Rushmore utilisé dans un contexte hip-hop, souvent pour rendre hommage aux pères fondateurs d’un lieu ou d’un style donné. Aujourd’hui, Rick Ross est venu représenter sa ville natale de manière majeure, détaillant son propre Miami Mount Rushmore dans un lien Instagram légendaire. Avec Trick Daddy et JT Money, Rick Ross se tient au centre de l’histoire de la Floride, jurant d’encadrer l’image et de l’accrocher à son mur. JT Money en 1999. Scott Harrison / Hulton Archive / L’image n’a pas tardé à susciter la réaction d’un grand nombre de noms de hip-hop et d’icônes culturelles, avec son collègue DJ floridien Khaled commentant « Je suis le cadre de celui-ci. Légendaire. » Chainz n’a pas tardé à citer « Je déteste les houes » de JT, une chanson qu’il a mêlée au Poison Clan, écrivant « Je déteste les putes les putes me détestent JT ». Trina, affilié de longue date à Trick Daddy, avec qui il a fait un grand nombre de chansons classiques, est venu montrer un peu d’amour. Tout comme LeBron James, se solidifiant davantage en tant que l’un des principaux historiens du hip-hop de la NBA. Trick Daddy Dollars. John Sciulli / Bien que vous n’entendez pas toujours que Miami reçoive le crédit qu’elle mérite dans le contexte plus large du hip-hop, c’est un spectacle bienvenu de voir Rick Ross se lever et le maintenir pour ses racines. On ne sait pas ce qui a poussé les trois titans à s’unir en premier lieu, mais naturellement, beaucoup ont émis l’hypothèse qu’une collaboration semble presque inévitable; après tout, quand on a autant de rappeurs dans une pièce donnée, un studio est rarement loin. Regardez la photo ci-dessous et montrez de l’amour à trois des plus grands innovateurs musicaux de Miami – pensez-vous que Ross, Trick Daddy et JT Money obtiennent le crédit qu’ils méritent?